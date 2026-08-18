'충격! 4년 만에 돌아가나' 토트넘 공격수 히샬리송, 친정 에버턴 복귀 추진..'각포+사비뉴 영입 추진과 연동'

Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring a goal during the Sydney Super Cup football match between English Premier League teams Chelsea and Tottenham Hotspur at Stadium Australia in Sydney on August 1, 2026. (Photo by Saeed Khan / AFP) / --IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE--

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[스포츠조선 노주환 기자]EPL 토트넘이 브라질 출신 공격수 히샬리송을 에버턴으로 이적시키는 걸 추진하고 있다고 한다. 한편에선 토트넘이 리버풀의 네덜란드 출신 공격수 코디 각포와 맨체스터 시티 윙어 사비뉴 영입을 추진하고 있다. 각포와 사비뉴 영입 추진이 히샬리송의 매각과 연동돼 있는 모양새다.

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매체 트라이발풋볼은 18일 히샬리송의 에버턴 복귀설이 다시 탄력을 받고 있다고 보도했다. 히샬리송도 이적을 원하고 있는 것으로 알려졌다. 토트넘은 히샬리송의 몸값으로 3000만파운드 이상을 기대하고 있다고 한다.

Tottenham Hotspur's Brazilian striker #09 Richarlison with his boots after the pre-season friendly football match between Tottenham Hotspur and TSG 1899 Hoffenheim at the Tottenham Hotspur Stadium in London, on August 15, 2026. (Photo by Henry NICHOLLS / AFP)

히샬리송은 지난 2022년 에버턴에서 6000만파운드의 이적료에 토트넘으로 이적했다. 히샬리송은 에버턴 시절 최고의 기량을 보였다. 토트넘 이적 후에는 손흥민 등과의 주전경쟁에서 어려움을 겪었고, 또 부상이 겹치면서 기대이하의 경기력을 냈다. 하지만 토트넘은 히샬리송이 여전히 이적시장에서 높은 가치를 갖고 있다고 보고 있다.

만 29세인 히샬리송은 2027년 6월까지 토트넘과 계약돼 있다. 구단이 1년 연장할 수 있는 옵션을 갖고 있다. 히샬리송의 현재 시장가치는 2300만유로다.

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토트넘 로베르토 데 제르비 감독은 각포와 사비뉴 영입을 추진하고 있다. 각포가 토트넘으로 이적할 경우 히샬리송의 입지는 더욱 좁아지게 된다.

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에버턴이 토트넘이 원하는 히샬리송의 이적료를 맞춰줄 지는 불투명하다. 히샬리송이 복귀 의사를 밝혔고, 에버턴도 공격력 강화를 원하고 있다고 한다. 에버턴은 첼시의 리암 델랍 영입도 검토 중이다.

Soccer Football - Pre Season Friendly - Tottenham Hotspur v TSG 1899 Hoffenheim - Tottenham Hotspur Stadium, London, Britain - August 15, 2026 Tottenham Hotspur's Richarlison celebrates scoring their first goal Action Images via Reuters/Matthew Childs

토트넘은 이번 여름 이적시장에서 이미 수비라인과 중원 지역에 대대적인 스쿼드 보강을 했다. 이번 주말 새 시즌 개막을 앞두고 공격진 보강에 박차를 가하고 있다. 시바뉴의 경우 맨시티와 합의에 근접한 것으로 알려졌다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com