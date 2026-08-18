[오피셜]전북-대전-포항, J리그와 숙명의 대결! 2026~2027시즌 ACLE 조추첨 발표...ACL2에서는 서울 '울상'-강원 '미소'

사진캡처=유튜브

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[스포츠조선 박찬준 기자]아시아 정상을 향한 K리그1 팀들의 운명이 결정됐다.

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아시아축구연맹(AFC)은 18일 말레이시아 콸라룸푸르에서 2026~2027시즌 아시아챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE)의 리그 스테이지와 아시아챔피언스리그2(이하 ACL2)의 그룹 스테이지 추첨식을 개최했다.

올 시즌 ACLE 참가팀 숫자에 변화가 생겼다. 지난 시즌까지 24개팀 체제로 운영됐지만, 올 시즌부터 32개팀으로 확대됐다. 동, 서아시아 권역별로 16개팀이 참가한다. 리그 스테이지는 팀당 홈, 원정 경기를 각각 4경기씩 총 8경기를 치르게 된다. 각 지역별 상위 8개팀이 16강에 오른다. 리그 스테이지는 9월 14일 첫 라운드를 시작으로 내년 2월 17일까지 펼쳐진다.

ACLE에는 K리그 팀 가운데 지난 시즌 K리그1 우승팀 전북 현대와 준우승팀 대전하나시티즌, K리그1 4위 포항 스틸러스가 참가한다. 김천 상무가 3위에 올랐지만, 군팀인 관계로 클럽 라이선스를 충족시키지 못했다. 전북은 포트1, 대전은 포트2, 포항은 포트3에 포진됐다.

사진캡처=AFC SNS

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추첨 결과 전북은 홈에서 상하이 포트(중국), 조호르 다룰 탁짐(말레이시아), 가시와 레이솔, 감바 오사카(이상 일본)를 상대하고, 원정에서 가시마 앤틀러스, 비셀 고베, 교토 상가(이상 일본), 베이징FC(중국)를 만난다. 포항도 전북과 같은 대진을 받아들었다.

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창단 후 처음으로 ACLE 무대에 나서는 대전은 홈에서 가시마, 고베, 베이징, 교토와 경기를 펼치고, 원정에서 상하이, 조호르, 가시와, 감바를 상대한다. 험난한 조호르 원정이 고비가 될 전망이다.

ACL2에 출전하는 강원FC와 FC서울은 각각 H조와 E조에 속했다. ACLE 플레이오프에서 감바 오사카(일본)에 패하며 ACL2 무대를 밟게된 강원은 쿠칭시티(말레이시아), 킷치(홍콩), 프놈펜(캄보디아)을 만난다. 지난 시즌 6위로 가까스로 아시아 무대를 밟은 서울은 비교적 까다로운 멜버른(호주), 테꽁비엣텔(베트남), ACL2 플레이오프 승자와 격돌한다.

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ACL2는 4개팀씩 8개조로 나뉘어 홈 앤 어웨이 라운드 로빈 방식으로 진행된다. 조별리그 후 각 조 상위 2개팀이 16강에 진출한다. 그룹 스테이지는 9월 15일부터 12월 3일까지 열린다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com