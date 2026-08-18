연봉 200% 인상 초대박 계약! "바로 거절"...맨유 주장은 튀르키예 가지 않습니다, "브루노 재계약 협상 중"

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[스포츠조선 이현석 기자]엄청난 연봉 인상 제안에도 브루노 페르난데스는 맨체스터 유나이티드에 남을 예정이다.

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글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 18일(한국시각) '맨체스터 유나이티드는 브루노 페르난데스 와 계약 협상을 진행 중이다'고 보도했다.

디애슬레틱은 '페르난데스는 갈라타사라이로부터 파격적인 제안을 받았지만, 맨유 잔류를 원하고 있다. 갈라타사라이는 브루노에게 연봉 2000만 유로를 제시했다. 브루노는 맨유와 재계약을 원하고 있으며, 현재 계약은 2024년 8월에 체결되어 2027년까지 유효하고 12개월 연장 옵션이 있다. 맨유는 그를 판매할 의사가 없다'고 전했다.

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글로벌 스포츠 언론 ESPN도 '갈라타사라이는 맨유가 브루노 영입 제안을 수락할 경우 현재 연봉의 두 배를 지급할 의향도 있다고 알려졌다. 하지만 소식에 따르면 맨유가 주장인 브루노를 이적시킬 생각이 없으며, 새로운 계약 협상에 착수한 것으로 보인다'고 설명했다.

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맨유 주장 브루노는 2020년 겨울 이적시장에서 처음 팀에 합류한 이후 줄곧 핵심 선수로 활약했다. 올 시즌까지 변함없는 기량을 자랑하며 팀의 에이스 자리를 놓지 않았다. 공격형 미드필더부터 중앙 미드필더, 윙어까지 다양한 포지션을 소화하면서도 기대 이상의 모습을 보여준 브루노는 대체 불가 자원으로 꼽힌다. 맨유가 어려운 시기를 겪는 동안 감독이 바뀌었음에도 브루노의 입지는 전혀 흔들리지 않았고, 주장직까지 맡으며 명실상부한 맨유의 중심으로 거듭났다.

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브루노는 지난해 여름 갑작스러운 이적설에 휘말리기도 했다. 사우디아라비아의 구애가 관심을 끌었다. 사우디가 브루노를 향해 건넨 제안은 상상을 초월했다. 영국의 유나이티드인포커스는 '사우디는 브루노에게 3년 계약을 제안할 예정이며, 해당 기간 동안 총연봉 1억 9500만 파운드를 제안할 것이다. 이는 연봉으로 6500만 파운드다'라고 밝혔다. 다만 브루노는 맨유 잔류를 택했다.

올여름에는 튀르키예의 제안이 도착했지만, 여전히 브루노와 맨유의 선택은 잔류였다. 재계약이 체결된다면 브루노는 본격적으로 맨유의 레전드가 되기 위한 여정을 이어갈 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com