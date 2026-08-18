이강인 속 터지는 소리 들린다! 쇠를로트 부상으로 쓰러진 아틀레티코, 대체자로 골넣는거 빼고 다 잘하는 FW 원한다...관건은 이적료

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[스포츠조선 박찬준 기자]이강인과 크리스티안 로메로를 더한 아틀레티코 마드리드가 이번엔 최전방 보강을 노리고 있다.

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18일(한국시각) 영국 더선은 '아틀레티코 마드리드가 첼시의 니콜라 잭슨 영입을 노리고 있다'고 전했다.

아틀레티코는 최전방에 변화가 불가피하다. 바르셀로나와 아스널의 집중 구애를 받던 훌리안 알바레스를 잔류시켰지만, 그와 함께 최전방을 지켰던 노르웨이 출신의 알렉산데르 쇠를로트가 최근 근육 부상으로 쓰러졌다. 아틀레티코 입장에서 알바레스와 짝을 이룰, 혹은 백업 역할을 할 선수가 필요하다.

그래서 물망에 오른 것이 잭슨이다. 세네갈 출신의 잭슨은 장점과 단점이 명확한 선수다. 빠른 스피드와 높이, 폭넓은 활동량을 앞세운 압박 등이 장점이지만, 투박한 퍼스트 터치와 축구 지능 부족, 무엇보다 마무리 솜씨 부족으로 결정적인 찬스를 여러차례 놓치며 비난의 중심에 선다. 분명 가진 툴이 좋은 선수라 많은 기대를 받지만, 확실한 주전 스트라이커로 쓰기에는 애매하다.

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잭슨은 최근 첼시로 복귀했다. 첼시에서 30골-12도움을 기록한 잭슨은 지난 시즌 바이에른 뮌헨으로 임대를 떠났다. 우여곡절 끝에 바이에른으로 떠났지만, 해리 케인에 밀려 이렇다할 모습을 보이지 못했다. 34경기에서 11골을 넣었지만, 40경기 출전에 실패하며 기대했던 완전이적에도 실패했다.

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첼시로 돌아왔지만, 설 자리는 없다. 사비 알론소 감독 체제로 변신한 첼시는 공격진에 큰 폭의 변화를 줬다. 일단 브라이턴에서 베테랑 공격수 대니 웰벡을 영입했다. 지난 시즌 부상으로 제 몫을 못한 리암 델랍은 정리할 생각이다. 잭슨 역시 이적료만 맞는다면 보내겠다는 생각이다.

원하는 팀은 많다. 토트넘, 애스턴빌라 등 잉글랜드 프리미어리그 클럽 뿐만 아니라 아틀레티코도 러브콜을 보내고 있다. 로메로까지 데려오며 많은 금액을 쓸 수 없는 아틀레티코라 첼시가 원하는 금액을 맞출 수 있을지가 관건이 될 전망이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com