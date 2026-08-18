한국전 골로 인생역전! 홍명보호 무너뜨린 남아공 공격수, '덴마크 명문' 코펜하겐 전격 이적

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 남아공 마세코가 선제골을 터트리고 기뻐하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

사진캡처=코펜하겐 SNS

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호를 무너뜨렸던 남아공 공격수 타펠로 마세코가 덴마크 무대로 자리를 옮겼다.

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FC코펜하겐은 18일(한국시각) 공식 채널을 통해 '마멜로디 선다운스에서 뛰는 남아공 국가대표 출신 공격수 마세코 영입을 발표하게 돼 기쁘다'고 전했다. 계약기간은 4년, 등번호는 12번이다.

마세코는 마멜로디 선다운스와 남아공 대표팀의 핵심 공격수다. 왼발잡이 윙어로, 직선적인 플레이와 뛰어는 스피드를 자랑한다. 국내 팬들에게도 익숙한 이름이다. 그는 지난 2026년 북중미월드컵 한국과의 조별리그 최종전에서 후반 18분 결승골을 터뜨렸다. 이 골로 남아공은 사상 처음으로 32강 진출에 성공했다.

반면 한국은 예상치 못한 패배로 조 3위에 머물렀고, 희망고문 끝에 32강 진출에 실패했다. 이후 한국 축구는 초토화가 됐다. 홍명보 감독은 사퇴했고, 지금까지 후폭풍이 이어지고 있다.

사진캡처=코펜하겐 SNS

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마세코는 이골로 인생을 바꿨다. 덴마크 명문팀 유니폼을 입게 됐다. 마세코는 "이번 계약을 맺게 되어 정말 자랑스럽다. 꿈이 현실이 된 것 같다. 코펜하겐은 나에게 아주 특별한 클럽이다. 국제적으로도 인지도가 높은 클럽이다. 직접 경험해 볼 생각에 너무 기대된다"고 했다.

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이어 "이런 기회를 얻게 되어 진심으로 영광이고, 열정과 야망으로 가득 차 있다. 클럽에 변화를 주고 제 발자취를 남기기 위해 이곳에 왔다. 클럽과 개인적으로 큰 포부를 가지고 있다. 승리하기 위해 왔고, 그라운드에 나가 모든 것을 쏟아부을 생각에 매우 설렌다"고 목소리를 높였다.

보 스벤손 감독도 "마세코는 폭발적이고 역동적인 선수로, 특히 1대1 상황에서 탁월한 능력을 보여준다. 그의 빠른 스피드와 상대를 압박하는 능력은 수비 뒷공간을 끊임없이 위협할 것이며, 왼발을 이용해 안쪽으로 파고들어 동료에게 패스를 연결하는 능력도 갖추고 있다"며 "물론 아직 다듬어야 할 부분들이 있지만, 타펠로는 잠재력이 매우 크고 항상 팀을 위해 헌신적으로 뛰는 선수이기 때문에 매일 그와 함께 훈련하는 것이 기대된다"고 기대감을 보였다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com