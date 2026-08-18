[오피셜]"일본은 월드컵 우승에 진심이다" 또 앞서가는 日 축구, 협회장이 직접 나서서 유로 U-17 예선 참가 자격 확보

출처=미야모토 츠네야스 일본축구협회장 SNS

출처=일본축구협회 홈페이지 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구는 어디까지 앞서가는 걸까. 일본 청소년 대표팀이 놀랍게도 유럽선수권대회에 참가한다.

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일본축구협회(JFA)는 18일, "일본 U-16 축구대표팀이 2026~2027 UEFA 유러피언 U-17 챔피언십(이하 유로 U-17) 예선에 참가한다"라고 발표했다. JFA측은 "협회와 유럽축구연맹(UEFA)이 대륙간 교류를 통해 유소년 선수 육성 및 국제 경험 기회를 확대하기 위한 것"이라고 취지를 설명했다.

이에 따라 일본 U-16 팀은 10월 27일부터 11월 2일까지 키프로스에서 열리는 유로 U-17 예선 13조에서 페로제도, 루마니아, 키프로스와 맞대결을 펼칠 예정이다. 다만, 일본의 경기 결과는 공식 순위에는 반영되지 않을 예정이다. 유로 U-17 참가 자격은 2010년 1월 1일 이후 출생자로 제한된다.

AP연합뉴스

일본 매체 '스포니치'에 따르면, 미야모토 츠네야스 JFA 회장이 지난해 6월 스위스 니옹에 위치한 UEFA 본사를 직접 방문해 협상을 진행했다. 페로제도, 루마니아, 키프로스측의 동의를 구했다. 미야모토 회장은 "이번 기회를 통해 21~22세 정도의 나이에 월드컵에서 활약할 수 있는 선수들을 육성할 수 있을 것"이라고 말했다. 일본 축구계는 공개적으로 '월드컵 우승'을 외치고 있다.

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향후 U-19 및 U-21 대표팀도 UEFA 주관 대회에 참가시키고 싶다는 뜻을 밝힌 그는 "이번 대회는 시작에 불과하며, 앞으로 다양한 대회에 참가하면서 대표팀 전력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다"라고 덧붙였다. 노조무 히로야마 감독이 이끄는 U-16 대표팀은 오는 11~12월 카타르에서 열리는 U-17 월드컵을 목표로 한다. 일본은 콜롬비아, 세르비아, 온두라스와 월드컵 조별리그 L조에 속했다. 백기태 감독이 이끄는 대한민국은 우간다, 뉴칼레도니아, 에콰도르와 B조에서 싸운다.

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한편, 일본 축구는 연령을 가리지 않고 유럽 선진 축구 습득에 꾸준히 열을 올리고 있다. 전일본 대학 대표팀은 지난 5일 이탈리아로 떠나 유벤투스 넥스트젠, 파르마 2군 등 이탈리아 팀과 5번의 친선경기를 치르고 돌아왔다. 대학생 선수들도 유럽 축구를 경험하고 있다. 국가대표급 선수 중 무려 10명이 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 누비고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com