케인 사우디 깜짝 이적 가능성! "에이전트 알힐랄과 접촉"…뮌헨은 재계약 자신만만→대안으로 오시멘 준비

해리 케인. 사진=SNS 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]해리 케인이 사우디아라비아리그로 깜짝 이적할 가능성이 있을까.

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영국 팀토크는 18일(한국시각) '알힐랄은 잉글랜드 대표팀 주장 해리 케인을 사우디리그로 데려오기 위해 그의 대리인들과 협상을 진행했다'고 보도했다.

케인은 현재 바이에른 뮌헨과의 계약 마지막 1년을 남겨두고 있다. 친정팀 토트넘 홋스퍼는 계속해서 그의 상황을 주시하고 있으며, 바르셀로나 역시 케인 영입에 대해 문의한 상태다.

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그러나 뮌헨은 여전히 케인을 팀에 남겨두기를 희망하고 있다. 재계약을 위한 협상을 가속화하고 있지만, 아직까지 결실을 맺지는 못했다. 뮌헨은 현재 케인과의 3년 연장 계약을 추진하고 있으며, 성사될 경우 그는 오는 2029년 6월까지 뮌헨에 남게 된다.

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이 가운데 케인 측 대리인이 알힐랄과 접촉했다는 이야기가 전해졌다.

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매체는 '케인의 형이자 핵심 대리인인 찰리 케인이 주말 동안 알힐랄의 기술 디렉터 사이먼 프랜시스를 만났다'며 '프랜시스는 알힐랄의 공격수 영입을 위해 잉글랜드에 머물고 있는 것으로 알려졌으며, 케인은 영입 명단 최상단에 확고하게 자리하고 있다'고 주장했다.

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사우디의 거함 알힐랄은 측면 공격수와 새로운 스트라이커를 영입하기 위한 계획을 본격적으로 진행하고 있다고 한다. 사비뉴와 페드루 네투가 윙어 후보로 검토되고 있으며, 케인은 여전히 알힐랄이 가장 선호하는 스트라이커다. 알힐랄은 케인 영입을 위해 역대 최대 규모의 제안을 내놓을 준비가 돼 있는 것으로 전해졌다.

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알힐랄은 케인의 영입 실패에 대비해 다른 선수들에게도 관심을 갖고 있다. 갈라타사라이 공격수 빅터 오시멘이 대표적이다. 오시멘은 이번 여름 튀르키예를 떠날 가능성이 크며 여전히 유럽에서 많은 관심을 받는 공격수 가운데 한 명이다.

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매체는 '현재로서는 뮌헨이 케인의 잔류 계약 연장을 자신하고 있는 가운데, 케인 측은 여러 선택지를 검토하고 있다'며 '그리고 알힐랄은 케인을 향한 자신들의 의사를 분명하게 드러냈다'고 전했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com