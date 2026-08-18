韓 축구 천만다행! '방출 위기 극복' 김민재, 장기 결장 우려 "허벅지 붕대 칭칭 감아"→"다행히 단순 경련, 무사히 팀 훈련 복귀"

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[스포츠조선 이현석 기자]다행히 큰 문제는 아니었다. 김민재가 시즌 초반 장기 결장 우려를 덜었다.

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독일의 BR24는 18일(한국시각) '자말 무시알라와 김민재, 콘라트 라미어 모두 이상이 없다'고 보도했다.

BR24는 '바이에른 뮌헨 소속인 세 선수는 친선 경기 도중 부상으로 교체됐다. 하지만 월요일에 세 선수 모두 이상 없다는 소식과 함께 부상 상태에 대한 추가 정보를 받았다. 라이머는 이미 훨씬 나아진 모습다. 팀 훈련 날 아이를 데리고 경기장에 들어섰을 때, 그는 큰 불편함을 느낀 기색이 거의 없었다. 라이머 본인도 나중에 괜찮다고 밝혔다. 김민재도 팀 훈련일에 참가해 복귀했다. 라이프치히전에서 교체된 것은 단순히 과로에 대한 반응이었던 것으로 알려졌다'고 전했다.

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이어 '라이머와 김민재는 이미 완전히 돌아온 것으로 여겨지지만, 공격의 핵심인 무시알라가 얼마나 빨리 훈련에 완전히 복귀할 수 있을지는 두고 봐야 할 것이다'고 덧붙였다.

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김민재는 앞서 15일 독일 뮌헨의 알리안츠 아레나에서 열린 RB라이프치히와 프리시즌 친선 경기에서 선발 출전했다. 다만 경기를 끝까지 뛰지 못했다. 후반 23분 허벅지 통증을 호소하며 주저 앉았고, 의료진 확인 결과 경기를 더 소화할 수 없었다. 영국의 트리뷰나는 '김민재는 텔레콤컵 RB라이프치히와의 경기 도중 부상으로 교체됐다. 허벅지에 붕대를 감은 모습 때문에 김민재가 장기간 결장할 수도 있다는 우려가 제기됐었다'고 설명했다. 다행히 큰 문제 없이 돌아오며 시즌 준비에 박차를 가하게 됐다. 트리뷰나는 '김민재는 라이프치히와의 경기에서 경련만 겪었을 뿐이다. 훈련에 정상 복귀했다'고 했다.

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올 시즌은 김민재에게도 의미가 남다르다. 김민재는 바이에른 이적 이후 매년 여름마다 방출 후보로 거론됐다. 2025~2026시즌에는 요나단 타에 밀려 3옵션으로 뛰며 2026년 여름 이적 가능성이 클 것이라 평가받았다. 하지만 상황이 뒤집혔다. 바이에른 뮌헨 소식에 정통한 플로리안 플레텐베르크 기자는 '바이에른이 계획을 변경했다. 김민재는 더 이상 판매 대상이 아니다'고 밝히며 바이에른은 김민재를 보유할 계획으로 알려졌다. 김민재도 스스로 경쟁 의지와 함께 잔류를 원했다.

더욱이 23일 열리는 슈퍼컵 경기부터 시작되는 본격적인 시즌 개막 속에서 다욧 우파메카노의 출전 여부가 불확실하기에, 김민재에게는 초반 활약이 중요할 수밖에 없다. 우파메카노가 월드컵 여파를 겪는 사이 주전급 활약을 펼친다면 확실한 3옵션이 아닌, 최소 2옵션 경쟁자로 올라설 수 있다. 부상 우려까지 덜어낸 김민재가 시즌 초반 어떤 활약을 보여줄지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com