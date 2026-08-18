안타까운 소식…수영장 익수 사고 伊 20세 FW 혼수상태 지속 "인공호흡기 의존, 예후 불확실"

AFP연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 전도유망한 20세 공격수가 불의의 사고로 생사의 기로에 놓였다.

Advertisement

영국 BBC는 18일(한국시각) '야엘 트레피(20·칼리아리)가 인공호흡기 치료 중이며, 예후가 여전히 불확실하다'고 전했다. 트레피는 코파이탈리아 출전 후 휴식 시간을 이용해 친구들과 사르데냐의 한 빌라 수영장에서 시간을 보내다 익수 사고를 당했다. 응급 헬기로 병원 이송됐지만, 아직까지 의식을 찾지 못한 것으로 알려졌다. 병원 측은 성명을 통해 "환자가 최초 이송 당시 심각한 상태에서 호전됐으나, 예후는 여전히 불확실하다"고 밝혔다.

사고 당시 트레피는 발이 닿지 않는 깊은 수심에 들어갔다가 사고를 당한 것으로 알려졌다. 이탈리아 일간지 라레푸블리카는 '트레피는 수영을 할 줄 모르는 상태에서 수영장 깊은 곳까지 들어갔다가 사고를 당했다'고 전했다. 칼리아리는 사고 직후 성명을 통해 '의료 기관 및 선수 가족과 지속적으로 연락을 취하고 있으며, 선수의 상태를 면밀히 지켜보고 있다'고 밝혔다.

프랑스 태생으로 이탈리아에서 자라 이중 국적을 지닌 트레피는 1m91의 당당한 체격 뿐만 아니라 중앙, 측면을 모두 책임질 수 있는 공격수로 주목 받았다. 유스 시절 프랑스의 전설적 공격수인 티에리 앙리에 비견될 정도였다.

Advertisement

트레피는 지난 시즌 칼리아리 1군에 데뷔해 8경기에 출전해 1골을 기록했다. 프로 데뷔전이었던 크레모네세전에서 팀이 1-2로 뒤지고 있던 후반 막판 득점하면서 깊은 인상을 남긴 바 있다. 올 시즌 입지를 더 늘려갈 것으로 전망됐으나, 뜻밖의 사고로 인해 선수 생명의 기로에 서게 됐다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com