[오피셜]"훌리안 알바레즈, 개막전 출전 불가능" 아틀레티코 시메오네 감독의 개막전 사전 기자회견 "제2의 그리즈만 없다, 그리울 것이다"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 디에고 시메오네 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

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[스포츠조선 노주환 기자]"훌리안은 개막전에 출전할 준비가 돼 있지 않다."

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아틀레티코 마드리드 사령탑 디에고 시메오네 감독이 주 공격수 훌리안 알바레즈의 개막전 출전이 어렵다고 밝혔다. 팀 합류가 늦었고 몸상태가 아직 원하는 수준에 도달하지 않았다는 것이다.

아틀레티코는 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 홈에서 말라가와 2026~2027시즌 라리가 첫 경기를 갖는다.

시메오네 감독은 18일(한국시각) 개막전을 앞두고 가진 사전 기자회견에서 알바레즈가 말라가전에 출전할 준비가 되지 않아 결장할 것이라고 밝혔다. 아르헨티나 국가대표인 알바레즈는 그동안 FC바르셀로나로의 이적을 원해왔다. 북중미월드컵 참가 이후 팀 훈련 복귀가 늦었다. 아틀레티코 구단은 바르셀로나의 이적료 제안을 수 차례 거부했다. 사실상 '판매 불가' 선언을 한 것과 같았다. 일부에선 알바레즈의 바이아웃 금액이 4억유로가 넘는다는 얘기까지 흘러나왔다.

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시메오네 감독은 "우리는 알바레즈가 내일 경기에 출전하거나 참가할 수 있는 적당한 컨디션이 아니라고 판단했다. 향후 며칠 동안 그가 더 진전을 이루고 우리가 원하는 수준에 더 가까워지기를 바란다"면서 "그는 더 많은 훈련이 필요하다. 그는 우리가 보유한 최고의 선수이며, 그의 클래스를 염두에 두고 그를 중심으로 팀을 구성하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

팀 훈련에 합류한 알바레즈 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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최근 스페인 현지에선 미겔 안헬 길 마린 아틀레티코 CEO가 지난 2월 좋은 이적 제안이 올 경우 알바레즈의 이적을 돕겠다고 약속했다는 보도가 있었다. 하지만 아틀레티코 구단은 바르셀로나의 1억유로 제안을 바로 거절해버렸다. 알바레즈 입장에선 구단이 약속을 어겼다고 볼 수 있다. 시메오네 감독은 이에 대해 "구단주가 그렇게 단정적으로 언급했다면 더 이상 할 말이 없다. 그게 전부이며, 더 이상의 것은 없다. 알바레즈가 이번 경기에 출전할 컨디션이 아니라고 판단하고 있다"고 말했다.

2000년생인 알바레즈는 2024년 맨체스터 시티에서 이적료 7500만유로에 이적한 이후 아틀레티코 소속으로 66경기에 출전해 25골을 기록했다. 그는 아틀레티코와 2030년 6월까지 계약돼 있다. 그의 현재 시장가치는 1억700만유로다. 라리가의 이번 여름 이적시장은 오는 9월 1일까지 열려 있다.

시메오네 감독과 포옹하는 이강인(오른쪽) 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

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시메오네 감독은 이번 여름 이적 시장에서 영입한 이강인, 크리스티안 로메로에 대해선 "이강인은 (우리와) 한국에서 시작했고, 로메로는 며칠 전에 우리 팀에 합류했다. 시간이 더 필요하다"고 말했다. 토트넘에서 영입한 센터백 로메로에 대해 "그는 아틀레티코 마드리드와 자신을 동일시하는 모든 가치를 지닌 축구 선수"라고 평가했다.

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그는 '지난 시즌에 비해 팀 전력이 좋아졌느냐'는 질문에 "까다로운 질문이다. 나는 (전력 수급) 부분에 관여하지 않는다. 아직 이적시장이 끝나지 않았다. 어떤 일이 일어나든 놀랄 게 없다. 우리는 발생할 수 있는 모든 상황에 대비하고 있다"고 말했다.

이강인 캡처=아틀레티코 마드리드 구단 SNS

시메오네 감독은 지난 시즌을 끝으로 떠난 레전드 앙투안 그리즈만(올랜도)의 공백에 대해선 "또 다른 그리즈만은 없을 것이다. 그는 놀라온 존재였고, 우리는 수년간 천재를 보유했다. 그가 그리울 것이지만 여러 중요한 선수들이 거쳐 갔듯이 새로 팀에 합류한 선수들과 최선의 방식으로 합을 맞춰 나갈 것"이라고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com