[오피셜]프랑스 축구 스타 파트리크 비에라, 세네갈 신임 대표팀 사령탑 선임..'티아우 후임, 9개월 만에 야인 탈출'

비에라 감독 캡처=세네갈축구협회 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]프랑스 축구 스타 파트리크 비에라가 세네갈 축구 대표팀 사령탑에 올랐다.

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세네갈축구협회는 18일(한국시각) 공식 채널을 통해 '비에라가 세네갈 대표팀의 새 감독이 됐다. 공식 취임 일정과 선임 배경은 향후 공개하겠다'고 밝혔다. 구체적인 계약 조건 등은 아직 공개되지 않았다.

전 프랑스 국가대표이자 아스널의 미드필더였던 비에라는 파페 티아우 감독의 경질 이후 새롭게 지휘봉을 잡게 됐다. 세네갈은 지난달 끝난 북중미월드컵에서 실망스런 결과를 냈다. 조 3위 와일드카드로 32강 올랐다가 바로 벨기에와의 연장 접전 끝에 2대3으로 져 대회를 조기 마감했다. 세네갈 대표팀을 이끌었던 파페 티아우 감독은 대회 종료 이후 지휘봉을 내려 놓았다.

만 50세의 비에라 감독은 2025년 11월 이탈리아 세리에A 제노아에서 경질된 후 야인으로 지내왔다. 그는 선수 은퇴 이후 뉴욕시티, 니스, 크리스털 팰리스, 스트라스부르에서 감독직을 수행했다. 국가대표팀 사령탑에 오른 건 이번이 처음이다.

(FILES) Spanish defender Carles Puyol (2ndL) heads the ball next to teammate forward Fernando Torres (2ndR) challenged by French defender Lilian Thuram (L) and teammate midfielder Patrick Vieira (R) during the World Cup 2006 round of 16 football game Spain vs. France, on June 27, 2006 at Hanover stadium. (Photo by Aris MESSINIS / AFP)

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선수 시절 월드클래스 수비형 미드필더였던 비에라가 1998년 프랑스월드컵 우승 멤버다. 당시 비록 출전 시간(총 2경기)은 적었으나 결승전 쐐기골을 어시스트했다. 프랑스 대표팀의 확실한 핵심 주전으로 자리 잡아 우승을 이끈 대회는 유로2000이었다. 2006년 독일월드컵에선 준우승했다. 비에라는 세네갈 다카르 태생이다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com