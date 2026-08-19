"다재다능한 황인범이 있잖아" 주력MF 떠나보낸 포르투, 미드필더 보강 안할 듯…뉴페이스 HWANG 능력에 '대만족'

황인범. EPA연합뉴스

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[스포츠조선 윤진만 기자]이번 여름 이적시장에서 주력 미드필더 호드리고 모라를 AS로마로 떠나보낸 FC포르투가 '대한민국 간판' 황인범의 존재로 인해 새로운 미드필더 영입에 나서지 않을 전망이다.

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2025~2026시즌 포르투의 포르투갈프리메이라리가 우승 주역 중 한 명인 포르투갈 출신 공격형 미드필더 모라는 이탈리아 세리에A 전통명가인 AS로마 입단을 앞두고 있다. 이적전문가 파브리시오 로마노는 18일 "포르투와 로마가 이적에 합의했다. 고정 이적료 2500만유로(약 408억원)에 셀온 조항 50%, 완전영입 조항이 포함된 딜"이라고 보도했다.

포르투갈 각급 연령별 대표를 거친 모라는 지난 두 시즌 중앙 공격형 미드필더, 박스 투 박스 미드필더, 섀도 스트라이커 등 주로 공격 2선에서 알토란 같은 활약을 펼쳤다. 2024~2025시즌 리그 23경기에 출전해 10골 4도움을 폭발하며 센세이션을 일으켰다. 지난시즌엔 선발보단 주로 교체로 출격했다.

포르투의 탄탄한 미드필더 뎁스를 책임진 선수 한 명이 빠졌으면 새롭게 영입을 고려할 법한데, 포르투갈 매체들은 미드필더 영입이 포르투의 우선순위가 아니라고 보도하고 있다.

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근거는 '황인범의 존재'다. 황인범은 16일 히우 아브와의 리그 2라운드에서 후반 교체로 출전해 후반 39분 환상적인 패스로 보르하 사인스의 추가골을 어시스트하며 2대0 승리를 이끌었다. 개막전에서 아우베르카를 2대0으로 꺾은 포르투는 기분 좋은 리그 2연승을 질주했다.

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황인범은 이날 '포르투 NO.10' 가브리 베이가의 역할을 대신 소화할 수 있다는 사실을 실력으로 증명했다. 파리올리 감독은 시즌 초 파블로 로사리오-빅토르 프롤홀트-베이가, 알란 바렐라-프롤흘트-베이가로 스리미들을 구축하고 있다.

출처=FC포르투 SNS

하지만 파리올리 감독은 황인범에 대해 매우 만족해하고 있다. 그는 히우 아브전을 마치고 "황인범은 다재다능하고 매우 지능적"이라며 "그는 미드필드의 모든 포지션을 커버할 수 있다. 우리가 황인범을 원한 이유가 바로 그것 때문이다. 황인범은 내가 경기 상황에 따라 다양한 전술을 구사할 수 있도록 도와주는 선수"라고 극찬을 아끼지 않았다.

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아우베르카전에서 결장한 황인범은 히우 아브전 출전으로 포르투갈 리그 데뷔전을 치렀다. 24일 아루카와의 경기에선 선발 데뷔전을 노린다. 리그 깜짝 선두를 달리는 아루카에는 대한민국 올림픽 대표 미드필더 이현주가 뛰고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com