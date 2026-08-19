AT 마드리드 7번 이강인 이름조차 없다...개막전 충격 선발 전망 "프리시즌 경기 감각 고려"

EPA연합뉴스

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[스포츠조선 이현석 기자]이강인의 이름이 없다. 개막전 선발 공격진은 '7번' 없이 꾸려질 수 있다는 전망이 나왔다.

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스페인의 아스는 18일(한국시각) '루크먼, 아르나우, 멘도사가 디에고 시메오네 감독의 첫 공격 트리오가 될 예정이다'고 보도했다.

아스는 '시메오네 감독은 공격진에 문제가 생겼다. 소를로트가 부상으로 리그 개막전에 출전할 수 없기 때문이다. 아틀레티코 마드리드의 핵심 공격수 두 명이 결장하면서 시메오네 감독은 아데몰라 루크만과 아르나우 오르티스, 그리고 로드리고 멘도사에게 거의 전적으로 의존해야 할 것이다. 이들은 시메오네 감독의 첫 번째 공격 삼각편대가 될 것이다'고 전했다.

8일 목동종합운동장에서 AT.마드리드 오픈 트레이닝이 열렸다. 이강인이 훈련을 소화하고 있다. 목동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.08.08/

스페인의 마르카도 '프리시즌이 끝났다. 아틀레티코 마드리드는 다소 이례적인 프리시즌을 보낸 후 말라가와의 경기로 라리가 시즌을 시작한다'며 '시메오네 감독은 프리시즌 동안 경기 감각을 가장 많이 끌어올린 선수들로 선발 라인업을 구성할 가능성이 크다. 일부 옵션은 마르세유전처럼 후반을 위해 아껴둘 수 있다'고 설명했다.

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이강인의 이름은 거론되지 않았다. 프리시즌 여파일 수 있다. 이강인은 앞서 이적이 조기에 마무리됐지만, 선수단 합류가 곧바로 이뤄지지 못했다. 병역 문제가 발목을 잡았다. 항저우아시안게임 금메달로 4주간 기초 군사 훈련을 받고, 34개월 동안 544시간의 체육 분야 봉사활동을 하는 병역 특례 혜택을 받았다. 그러나 4주 군사 훈련을 받지 않아 추가적인 행정 절차가 필요했다. 해당 절차가 늦어지며, 합류 장소가 마드리드가 아닌 서울로 바뀌었다. 시메오네의 전술, 훈련에 적응할 시간이 부족했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기를 펼치고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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앞서 이강인은 프리시즌 마지막 경기였던 마르세유전에서도 많은 출전 시간을 소화하지는 못했다. 선발로 출전했으나, 전반 36분 교체됐다. 다행히 기량은 선보였다. 공격에서의 날카로운 패스가 돋보였다. 스페인의 문도 데포르티보는 '이강인은 몇 차례 훌륭한 스루패스를 선보였다. 특히 루크먼에게 연결된 패스는 골키퍼와 1대1 찬스를 만들었다. 루크먼의 슈팅은 골대를 맞고 튕겨 나왔다. 단 몇 cm 차이로 오프사이드 판정이 내려진 것은 정말 아쉬운 일이었다. 패스가 정말 환상적이었다'고 평가했다.

이강인의 선발 출전 가능성에 의문 부호가 생긴 가운데, 20일 오전 4시 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 열리는 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 1라운드에서 어떤 활약을 보여줄지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com