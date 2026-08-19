[오피셜]이강인-AT 마드리드 우승 도전 시작부터 비상...'세계 최고 MF' 로드리, 바르셀로나 입단 확정 "내가 할 수 있는 모든 걸 다하겠다"

사진=바르셀로나 SNS 캡처

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]로드리가 바르셀로나 이적을 확정했다.

Advertisement

바르셀로나는 19일(한국시각) 구단 홈페이지를 통해 '바르셀로나가 로드리를 영입했다. 로드리는 2030년 6월 30일까지 바르셀로나 선수로 계약하게 되었다'고 공식 발표했다.

바르셀로나는 '스페인 국가대표팀 선수인 그는 수비형 미드필더로 활약하며, 세계 최고 수준의 미드필더 중 한 명으로 꼽힌다. 뛰어난 전술적 지능, 침착한 볼 컨트롤, 공 소유권을 되찾는 능력, 그리고 정확한 패스로 정평이 나 있다'고 전했다.

사진=바르셀로나 SNS 캡처

2019년 아틀레티코 마드리드에서 맨시티로 이적한 로드리는 당시 구단 최고 이적료인 6280만파운드(약 1210억원)를 기록하며 시작부터 화제를 모았다. 로드리는 맨시티에서 7시즌 동안 298경기에 출전했다. 유럽챔피언스리그 1회, 잉글랜드 프리미어리그 4회, FA컵 2회, 리그컵 3회 등 13개의 트로피를 들어올리며 영광의 시간을 누렸다.

Advertisement

2024년 발롱도르를 거머쥔 그는 유로 2024에 이어 2026년 월드컵 정상에 섰다. 유로 2024 최우수선수에 이어 북중미 대회에서도 골든볼을 수상했다. 2024~2025시즌 전방십자인대 파열로 오랜 기간 결장했던 아쉬움을 모두 털어낸 성과였다.

사진=바르셀로나 SNS 캡처

Advertisement

당초 레알 마드리드 이적이 유력하다고 알려졌던 로드리는 갑작스레 행선지가 바뀌었다. 레알이 주춤한 사이 바르셀로나가 적극적인 구애로 로드리의 마음을 끌었다. 영입은 결국 성사되며, 바르셀로나는 세계 최고의 미드필더를 품게 됐다.

한편 로드리의 합류로 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 우승 경쟁은 더 치열해질 전망이다. 앞서 17일 입단식을 진행한 이강인도 우승에 대한 강한 의지를 표한 바 있다. 그는 "우승을 향한 강한 야망과 열정을 안고 이곳에 왔다. 구단의 연락을 받았을 때부터 오직 우승 타이틀을 거머쥐기 위해 합류하고 싶었다"고 했다. 로드리의 합류로 바르셀로나 또한 전력 보강에 성공하며 이강인의 도전도 쉽지 않을 것으로 보인다.

Advertisement

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com