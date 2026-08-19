이강인 옆자리가 그렇게 싫은가...깜짝 결단 예고 "에이전트 교체까지 고려할 수도"

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[스포츠조선 이현석 기자]훌리안 알바레스가 향후 이적을 도모하기 위해 에이전트까지 교체할 수 있다는 주장이 나왔다.

스페인의 엘데스마르케는 18일(한국시각) '훌리안 알바레스는 자신의 미래에 대한 처리 방식에 매우 불만을 품고 있으며, 이적 시장이 마감되면 조치를 취할 가능성이 있다'고 보도했다.

알바레스는 이번 여름 이적시장의 뜨거운 인물 중 한 명이었다. 이적 요구로 인해 스페인을 뒤흔들었다. 알바레스는 당초 아틀레티코 마드리드 잔류보다, 바르셀로나 이적을 원했다. 바르셀로나 외에도 파리 생제르맹, 아스널 등이 참전하며 이적설에 불이 붙었다. 다만 아틀레티코 마드리드의 입장은 명확했다. 최소 1억 5000만 유로의 이적료를 원했다. 아틀레티코 마드리드가 원하는 제안이 도착하지 않으며 잔류 가능성에 무게가 실리고 있다.

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최근 선수단에게도 고개 숙여 사과했다고 알려졌다. 스페인의 카데나세르는 '알바레스는 새로운 상황을 받아들이기 시작한 것으로 보인다. 알바레스는 그간 동료들에게 지금의 상황을 말하지 않았다. 바르셀로나의 관심과 관련된 모든 상황을 처리하는 방식에 대해 솔직하게 이야기했다. 자신의 접근 방식과 표현 방식에 실수가 있었음을 인정했다'고 전했다.

시메오네 감독도 알바레스의 잔류를 확실시 여기고 있다. 개막전인 말라가와의 경기를 앞두고 공식 기자회견에 참석해 "구단주의 입장이 명확하다면 그것으로 끝이다. 완벽하게 분명하다. 이제 우리는 축구적인 부분에 집중해야 한다"고 밝혔다.

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이런 상황에서 알바레스가 이적시장 이후 에이전트 교체까지 고려할 수 있다는 주장이 나왔다. 엘데스마르케는 '많은 팬들은 그가 사우디아라비아와의 경기 후 이적을 요청했던 발언을 아직 용서하지 못했다. 그가 결국 아틀레티코 마드리드에 남기로 결정한다면, 모든 일이 계획대로 흘러가지 않을 것이며 그에 따른 후폭풍이 있을 수 있다. 호세 펠릭스 디아스 기자는 이적시장이 마감되는 대로 그가 에이전트를 바꾸는 것도 고려할 가능성이 있다고 밝혔다'고 전했다.

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알바레스가 에이전트를 교체하는 것이 이적이나 잔류 중 어떤 부분에 더 영향을 미칠지는 장담할 수 없다. 다만 아틀레티코 마드리드도 올 시즌 이후 계약 기간이 줄어든 알바레스가 이적을 원한다면, 마냥 남기는 것이 긍정적인 결정은 아니다. 이강인과 함께 공격진을 꾸릴 것이라 예상?磯 알바레스의 행보는 올여름을 지나서도, 이적시장마다 큰 관심을 받을 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com