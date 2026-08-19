'충격! 또 경기 도중 쓰러졌다' 김민재 팀 동료 독일 국대 무시알라 4일 만에 똑같은 증상으로 교체 아웃.."발작 진단, 신경계 기능 장애 치료 중"

무시알라 캡처=무시알라 SNS

무시알라가 자신의 SNS에 올린 성명 캡처=무시알라 SNS

(260816) -- MUNICH, Aug. 16, 2026 (Xinhua) -- Jamal Musiala (C) of Bayern Munich breaks through during a friendly football match between Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, Aug. 15, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

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[스포츠조선 노주환 기자]김민재의 바이에른 뮌헨 팀 동료인 자말 무시알라가 또 경기 도중 쓰러졌다. 이번 여름 프리시즌 경기에서 두번째다.

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독일 축구 국가대표 미드필더 무시알라는 4일 동안 친선경기 중 두번 쓰러진 후 '신경계 기능 장애' 치료를 받고 있음을 밝혔다고 영국 매체 BBC가 19일 보도했다. 그는 이날 독일 보이스 아레나에서 벌어진 하이덴하임과의 원정 친선경기에서 후반 교체로 투입됐다가 6분 만에 또 쓰러졌다. 후반 16분 사이바리를 대신해 들어간 무시알라는 8분 후 키아라와 교체됐다. 뮌헨은 이 경기를 4대2로 승리했다. 한국 국가대표 수비수 김민재는 전반 33분 조커로 우파메카노 대신 투입됐다. 김민재는 후반 16분 요나탄 타와 교체돼 나왔다.

(260816) -- MUNICH, Aug. 16, 2026 (Xinhua) -- Jamal Musiala (2nd R) of Bayern Munich celebrates after scoring with teammates during a friendly football match between Bayern Munich and RB Leipzig in Munich, Germany, Aug. 15, 2026. (Photo by Philippe Ruiz/Xinhua)

만 23세의 무시알라는 의료진의 처치를 받고 경기장 밖으로 부축받아 나갈 당시 멍한 표정을 지었다. 무시알라는 지난 15일 뮌헨에서 열린 라이프치히와의 친선경기에서도 쓰러졌다. 당시 무더운 날씨에서 어지럼증을 호소한 것으로 알려졌다.

무시알라는 자신의 SNS를 통해 이번 상황에 대한 팬들의 걱정을 풀어주었다. 그는 "신경계 기능 장애로 인한 일시적이고 짧지만 쉽게 치료할 수 있는 발작 진단을 받았다"면서 "이로 인해 최근 라이프치히전이나 이번 하이덴하임전과 같은 증상이 나타날 수 있다. 처음 보기에는 무서워 보일 수 있다는 점을 알고 있지만, 현재 나는 일상의 한 부분일 뿐이다. 우수한 의료 처치를 받고 있으며 매우 낙관적으로 생각하고 있다. 바이에른 뮌헨과 가족, 친구들은 항상 제 곁에서 이 여정을 지원해주고 있다"고 밝혔다.

epa13171859 Jamal Musiala of Munich celebrates after scoring the 3-1 during the Telekom Cup between Bayern Munich and RB Leipzig in Munich Germany, 15 August 2026. EPA/ANNA SZILAGYI CONDITIONS - ATTENTION: The DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

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바이에른 뮌헨의 막스 에베 스포츠 디렉터는 하이덴하임전 후 "우리는무시알라의 상황을 인지하고 있다. 자말이 직접 입장을 밝힐 것이다. 그는 현재 옷을 갈아입고 샤워를 하며 라커룸에 있다"고 말했다.

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무시알라는 2025년 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵에서 발목이 부러지는 큰 부상을 당한 후 지난 2025~2027시즌 초반 6개월을 결장했다. 시즌 후반기에 복귀했고, 지난달 끝난 북중미월드컵에선 독일국가대표로 참가했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com