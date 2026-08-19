'충격, 오일머니가 노린다' 잉글랜드 국대 공격수 해리 케인, 사우디 알 힐랄과 이미 만났다..'바이에른 뮌헨과의 계약 연장 협상 전략 차원인가'

(FILES) Bayern Munich's English forward #09 Harry Kane reacts after missing a penalty during the German first division Bundesliga football match between VfL Wolfsburg and FC Bayern Munich in Wolfsburg, on May 9, 2026. Bayern Munich striker Harry Kane has said he is set to start negotiations to extend his contract with the Bundesliga champions beyond 2027. Speaking at a media day in Munich on August 18, 2026, the 33-year-old England captain told reporters the discussions had been delayed until after he returned from a post-World Cup holiday, but would begin soon. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO ALTERNATIVE CROP

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[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구 국가대표 공격수 해리 케인은 현 소속 클럽 바이에른 뮌헨과의 계약 연장 협상에 들어간 가운데 사우디아라비아 부자 클럽 알 힐랄이 향후 이적에 관심을 두고 있다고 한다.

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2027년 6월 뮌헨 구단과 계약이 만료되는 케인은 최근 구단과 협상을 시작하고 있다. 양 측이 모두 그동안의 퍼포먼스에 만족하고 있는 가운데 재계약할 것이라는 전망이 우세하다. 이런 가운데 알 힐랄을 포함한 다른 구단들도 뮌헨과 케인의 상황을 예의주시하고 있다.

Soccer Football - Bayern Munich Training - FC Bayern Campus, Munich, Germany - August 17, 2026 Bayern Munich's Harry Kane before training REUTERS/Angelika Warmuth

영국 매체 토크스포츠에 따르면 케인의 대리인은 알 힐랄 측과 이미 대화를 나눴다. 케인 측은 선수의 미래를 열어둔 상황이라고 전했다고 한다. 소식통에 따르면 사우디 프로리그에서 뛸 수 있는 제안은 진정성이 있고 막대한 금전적 보상이 따른다고 한다. 커리어 후반부에 접어든 케인에게 새로운 지역에서 자신의 위상을 넓힐 수 있는 기회를 제공할 수 있다는 것이다. 일부에선 뮌헨과의 연장 계약을 앞둔 협상 전략 차원이라는 분석도 있다.

Soccer Football - Bayern Munich Training - FC Bayern Campus, Munich, Germany - August 17, 2026 Bayern Munich's Harry Kane during training REUTERS/Angelika Warmuth

케인은 지난 2025~2026시즌 바이에른 뮌헨에서 총 61골을 터트렸다. 발롱도르 후보로 손색이 없다. 2026년 북중미월드컵에선 잉글랜드 대표로 6골을 넣기도 했다. 만 33세의 케인은 뮌헨의 새로운 조건 제시를 기다라고 있다. 그는 선수 커리어를 최대한 오래 지속하기를 원하고 있는 것으로 알려졌다. 케인은 지난 2023년 여름, 8600만파운드의 이적료에 토트넘을 떠나 뮌헨에 합류했다. 이후 두 차례 분데스리가 우승 트로피를 들어 올렸다. 케인은 바르셀로나 뿐 아니라 유럽 빅클럽들의 관심도 받고 있다. FC바르셀로나, 토트넘 등이다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Bronze Final - France v England - Miami Stadium, Miami Gardens, Florida, U.S. - July 18, 2026 England's Ollie Watkins arrives at the stadium before the match IMAGN IMAGES via Reuters/Sam Navarro

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한편, 알 힐랄은 애스턴 빌라의 주 득점원이자 잉글랜드 국가대표 공격수인 올리 왓킨스와 개인적인 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 영국 매체 팀토크에 따르면 하지만 알 힐랄이 아직 애스턴빌라와 이적료 문제를 풀어야 한다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 애스턴 빌라가 이미 두 차례 알 힐랄의 제안을 거절한 상황이고, 최근 이적료 4500만유로 제안을 다시 보냈다고 19일 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com