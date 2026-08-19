'충격, 오일머니가 노린다' 잉글랜드 국대 공격수 해리 케인, 사우디 알 힐랄과 이미 만났다..'바이에른 뮌헨과의 계약 연장 협상 전략 차원인가'

[스포츠조선 노주환 기자]잉글랜드 축구 국가대표 공격수 해리 케인은 현 소속 클럽 바이에른 뮌헨과의 계약 연장 협상에 들어간 가운데 사우디아라비아 부자 클럽 알 힐랄이 향후 이적에 관심을 두고 있다고 한다.
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2027년 6월 뮌헨 구단과 계약이 만료되는 케인은 최근 구단과 협상을 시작하고 있다. 양 측이 모두 그동안의 퍼포먼스에 만족하고 있는 가운데 재계약할 것이라는 전망이 우세하다. 이런 가운데 알 힐랄을 포함한 다른 구단들도 뮌헨과 케인의 상황을 예의주시하고 있다.
영국 매체 토크스포츠에 따르면 케인의 대리인은 알 힐랄 측과 이미 대화를 나눴다. 케인 측은 선수의 미래를 열어둔 상황이라고 전했다고 한다. 소식통에 따르면 사우디 프로리그에서 뛸 수 있는 제안은 진정성이 있고 막대한 금전적 보상이 따른다고 한다. 커리어 후반부에 접어든 케인에게 새로운 지역에서 자신의 위상을 넓힐 수 있는 기회를 제공할 수 있다는 것이다. 일부에선 뮌헨과의 연장 계약을 앞둔 협상 전략 차원이라는 분석도 있다.
케인은 지난 2025~2026시즌 바이에른 뮌헨에서 총 61골을 터트렸다. 발롱도르 후보로 손색이 없다. 2026년 북중미월드컵에선 잉글랜드 대표로 6골을 넣기도 했다. 만 33세의 케인은 뮌헨의 새로운 조건 제시를 기다라고 있다. 그는 선수 커리어를 최대한 오래 지속하기를 원하고 있는 것으로 알려졌다. 케인은 지난 2023년 여름, 8600만파운드의 이적료에 토트넘을 떠나 뮌헨에 합류했다. 이후 두 차례 분데스리가 우승 트로피를 들어 올렸다. 케인은 바르셀로나 뿐 아니라 유럽 빅클럽들의 관심도 받고 있다. FC바르셀로나, 토트넘 등이다.
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한편, 알 힐랄은 애스턴 빌라의 주 득점원이자 잉글랜드 국가대표 공격수인 올리 왓킨스와 개인적인 합의에 도달한 것으로 알려졌다. 영국 매체 팀토크에 따르면 하지만 알 힐랄이 아직 애스턴빌라와 이적료 문제를 풀어야 한다. 유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 애스턴 빌라가 이미 두 차례 알 힐랄의 제안을 거절한 상황이고, 최근 이적료 4500만유로 제안을 다시 보냈다고 19일 전했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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