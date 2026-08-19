4일만에 또 쓰러진 김민재 동료+천재 무시알라 계속된 불운, 직접 '결신 발작' 충격 고백, "이제 일상생활의 일부일 뿐", 아구에로 "선수는 기계 아냐" 공개 메시지

출처=DAZN SNS 캡쳐

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[스포츠조선 윤진만 기자]바이에른 뮌헨 공격수 자말 무시알라가 사흘만에 그라운드에서 또 쓰러졌다.

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무시알라는 19일(이하 한국시각) 독일 보이스 아레나에서 열린 하이덴하임과의 프리시즌 친선경기에서 후반 16분 사이바리와 교체투입한지 6분만에 그라운드에서 쓰러졌다. 지난 16일 라이프치히와의 친선경기(3대1 승)에서 경기 중 갑자기 비틀거리며 쓰러진 후 사흘만에 비슷한 일이 발생했다. 양팀 선수들은 무시알라 주변을 둘러싸며 치료 장면이 외부로 노출되지 않게 했다. 무시알라는 정신이 혼미한 듯 의료진의 부축을 받으며 경기장을 빠져나갔다.

무시알라는 4대2로 승리한 경기를 마치고 직접 개인 소셜미디어를 통해 자신의 몸상태에 대한 우려를 불식시켰다. 그는 "일시적이지만 쉽게 치료가 가능한 신경 기능 장애로 인한 소발작 진단을 받았다. 이러한 문제들이 최근 라이프치히전이나 하이덴하임전과 같은 상황으로 이어질 수 있다. 언뜻 보기엔 무서워 보이지만, 나에겐 이제 일상생활의 일부일 뿐"이라고 적었다.

Xinhua연합뉴스

그는 "난 치료를 받고 있으며, 매우 긍정적으로 생각하고 있다. 뮌헨 구단과 가족, 친구들은 항상 내 곁에서 이 여정을 응원해주고 있다"라는 말로 팬들을 안심시켰다.

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막스 에베를 뮌헨 단장은 경기 직후 "우리는 이 사실을 인지하고 있으며, 무시알라가 곧 입장을 밝힐 것이다. 그는 지금 라커룸에서 옷을 갈아입고 샤워를 하고 있다"라고 밝혔다.

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독일이 낳은 축구천재 중 한 명으로 꼽히는 무시알라는 지난시즌 전반기 6개월 동안 2025년 FIFA 클럽월드컵에서 당한 발목 골절 부상으로 결장했다. 후반기에 복귀한 그는 2026년 북중미월드컵에서 독일 대표팀 유니폼을 입고 4경기 중 3경기에 선발 출전했다.

2026~2027시즌 개막에 맞춰 몸상태를 끌어올리던 중 뜻밖의 암초를 만났다. 무시알라가 처음 쓰러진 모습을 본 전 맨시티 공격수 세르히오 아구에로는 당시 "솔직히 마음이 아팠다"면서 건강이 최우선이라는 메시지를 날렸다.

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2022년 심장 발작 증세를 일으킨 후 현역 은퇴를 감행했던 아구에로는 "전술, 경기력, 트로피 등도 중요하겠지만, 이런 일이 벌어지면 그런 것은 아무 소용이 없다. 사람들이 싫어할지도 모르는 말을 하나 하자면, 우리는 축구 선수를 기계처럼 취급하는 것을 멈춰야 한다. 사흘마다 새로운 경기, 새로운 대회, 새로운 요구가 쏟아진다. 그러다 선수들이 부상을 당하면 놀라는 척을 한다"라고 작심 발언을 했다.

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그는 "무시알라는 아직 어리다. 제대로 회복할 시간을 줘야 한다. 잠시 축구는 잊자. 뮌헨도, 독일 대표팀도, 트로피도 잊자. 건강이 최우선이다. 때로는 축구보다 더 중요한 것이 있다는 것을 기억해야 한다"라고 말했다. 하지만 라이프치히전을 마치고 팀 훈련을 정상적으로 소화한 무시알라는 이날 경기에 나섰고, 결국 또 쓰러졌다.

로이터연합뉴스

한편, 라이프치히전에서 허벅지, 무릎 부위에 불편함을 호소하며 교체됐던 '괴물 수비수' 김민재는 후반 16분 요나탄 타와 교체돼 29분간 그라운드를 누비며 4대2 승리를 뒷받침했다. 분데스리가 디펜딩 챔피언인 뮌헨은 23일 보루시아 도르트문트와의 DFL 슈퍼컵 결승전을 통해 새 시즌 대장정에 돌입할 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com