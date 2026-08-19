"정말 괜찮은 걸까" 김민재 23살 동료, 4일 만에 경기 중 또 졸도→케인, 인간 방패…무시알라 "소발작 진단, 신경 기능 장애→일상생활 일부"

사진캡처=더선

출처=DAZN SNS 캡쳐

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[스포츠조선 김성원 기자]김민재의 동료 자말 무시알라(23·바이에른 뮌헨)가 또 쓰러졌다.

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무시알라는 19일(이하 한국시각) 하이덴하임과의 친선경기에서 후반 16분 교체투입됐다. 그러나 그는 그라운드를 밟은 지 6분 만에 쓰러졌다. 무시알라는 의료진의 치료를 받는 동안 멍한 표정을 지었고, 부축을 받으며 경기장을 떠났다.

동료애도 빛났다. 해리 케인은 무시알라가 쓰러지자 재빨리 동료들과 하이덴하임 선수들에게 방패막을 만들 것을 지시했다.

무시알라는 나흘 전인 15일 라이프치히와의 친선경기(3대1 승)에서도 팀의 세 번째 골을 터트린 후 갑자기 쓰려져 우려를 자아냈다. 그는 비틀거리며 쓰러지는 동안 팔을 벌리고 있었다. 팀 동료인 이스마엘 사이바리는 쓰러지기 전에 전력 질주하여 그를 붙잡았고, 그 사이 의료진이 달려와 그를 도왔다.

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막스 에베를 바이에른 뮌헨 단장은 하이덴하임전 후 "우리는 이 사실을 알고 있으며 상황을 인지하고 있다. 무시알라가 직접 나서서 이야기할 거다. 지금 라커룸에서 옷을 갈아입고 샤워 중"이라고 말했다.

신화 연합뉴스

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무시알라는 자신의 SNS를 통해 그 이유를 공개했다. 그는 '나는 일시적이고 짧지만 치료가 쉬운 소발작 진단을 받았는데, 이는 신경 기능 장애로 인한 것'이라며 '이러한 요소들이 최근 라이프치히전이나 하이덴하임전과 같은 결과로 이어질 수 있다. 언뜻 보기에는 무서워 보일 수 있지만, 나에게는 이제 일상생활의 일부일 뿐'이라고 설명했다.

무시알라는 이어 '중요한 것은 더 이상의 건강 위험은 없다는 것이다. 전문가들과 긴밀히 협의하고 정기적으로 소통한 결과, 나는 이 도전에 맞서기로 결심했고, 신경과 전문의의 허락을 받아 회복에 가장 도움이 되는 것, 즉 일상생활을 이어가고 축구에 대한 열정을 계속 추구하는 데 집중하기로 했다'고 강조했다.

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그리고 '훌륭한 치료를 받고 있으며 매우 낙관적이다. 바이에른과 가족, 친구들은 항상 제 곁에서 이 여정을 응원해 주고 있다'고 덧붙였다.

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무시알라는 지난해 클럽 월드컵에서 발목 골절 부상으로 지난 시즌 전반기 6개월을 결장했다. 시즌 후반기에 복귀했고, 2026 북중미월드컵에서 독일 국가대표로 활약했다. 그는 독일이 치른 4경기 중 3경기에 선발 출전했다.

한편, 라이프치히전에서 허벅지, 무릎 부위에 불편함을 호소하며 교체됐던 김민재는 하이덴하임전에서 돌아왔다. 전반 33분 다요 우파메카노 대신 그라운드를 밟은 그는 후반 16분 조나단 타와 재교체됐다. 바이에른은 하이덴하임을 4대2로 꺾었다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com