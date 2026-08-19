[오피셜]지금까지 '구단 최초 발롱도르' 푸른 로드리였습니다, 맨시티서 '어른'으로 성장한 사나이의 뭉클한 작별 메시지 "우리가 이룬 모든 것이 자랑스럽다"

출처=맨시티 SNS

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Spanish international footballer Rodri poses with a jersey bearing his name during his official presentation as FC Barcelona's new player on August 18, 2026 in Barcelona. Barcelona announced the signing of Rodri from Manchester City until 2030, AFP reports on August 18, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

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[스포츠조선 윤진만 기자]19일(한국시각) FC바르셀로나에 공식 입단한 세계 최고의 미드필더 로드리(30)가 7년간 동고동락한 전 소속팀 맨시티에 작별 메시지를 남겼다.

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2019년 아틀레티코마드리드에서 맨시티로 이적한 로드리는 펩 과르디올라 전 맨시티 감독 체제에서 세계 최고의 미드필더로 성장했다. 2023년 유럽챔피언스리그 결승전에서 인터밀란을 상대로 구단의 첫 빅이어를 이끄는 결승골을 넣었고, 이듬해 맨시티 선수로는 처음으로 발롱도르를 수상했다. 맨시티에서 총 298경기를 뛰어 14개의 우승 트로피를 들어올렸다. '무적함대' 스페인 대표팀 소속으로 유로 2024와 2026년 북중미월드컵 우승도 차지했다.

로드리는 "작별 인사를 할 적절한 시점이라고 생각했다"며 "하지만 맨시티를 떠난다는 기분이 들지 않는다. 그냥 다른 클럽으로 이적하는 것뿐이다. 내 마음은 언제나 이 도시와 클럽에 있을 것이고, 내 심장은 평생 푸르를 것"이라고 했다. "경기에 관심을 갖고 응원하러 가고, 예전 동료들과도 연락을 유지하려고 노력할 것"이라고 덧붙였다.

그는 "가장 중요한 건 전체적인 이미지, 전체적인 이야기를 만들어가는 과정이라고 생각한다. 그리고 '이 모든 게 자랑스럽다'라고 말할 수 있어야 한다고 생각한다"며 "클럽과 선수들 모두 이 모든 것에 자부심을 느낀다. 이것이 내가 이적을 결정한 이유다. 내 심장은 평생 파란색일 거다. 로드리를 기억해 달라"라고 했다.

(FILES) Spain's midfielder #16 Rodri lifts the trophy with his teammates after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. Barcelona announced the signing of Rodri from Manchester City until 2030, AFP reports on August 18, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

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'어린아이' 로드리는 맨시티에서 '어른'으로 성장했다. 맨시티 역시 로드리와 함께 세계 최고의 구단으로 발돋움했다. 로드리는 "구단의 목표는 세계 최고의 클럽이 되는 것이었다. 이 이야기를 이런 식으로, 목표를 달성한 채 마무리할 수 있어서, 또 어려운 상황 속에서도 이겨낼 수 있다는 걸 보여줄 수 있어서 정말 믿을 수 없을 만큼 기쁘다. 인생에서 무언가를 성취하는 것이 얼마나 힘든 일인지를 보여주는 사례다. 우린 모든 과정과 시간이 결코 평범하지 않았다는 것을 온세상에 알렸다"라고 말했다.

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그는 "내 골로 챔피언스리그 우승을 확정지은 것은 정말 특별한 순간이었다. 첫 챔피언스리그 결승전에서 내가 골을 넣은 건 정말 영광스러웠다. 우승은 우리가 수년간 꿈꿔왔던 순간이었다"며 "그때를 떠올리면 팀 동료들과 팬들, 그들이 저에게 보내준 모든 사랑과 내가 그들에게 보답했던 시간이 떠오른다. 그때가 모든 과정의 절정이었다. 트레블을 차지한 멤버와 4연패를 일군 선수들이 모여 단체 채팅방을 만들었던 기억이 난다. 성장하는 클럽에 있어 매우 의미있는 순간들을 함께 기념하기 위해서였다"라고 말했다.

한편, 로드리는 이적료 6500만파운드(약 1240억원)에 바르셀로나와 2030년까지 4년 계약을 체결했다. 캄프누를 찾은 로드리는 "새로운 도전을 하게 되어 매우 기쁘게 설렌다. 새로운 경험을 하고 다시금 설렘을 느낄 수 있는 기회다. 난 모든 것을 위해, 챔피언스리그와 같은 큰 목표에 도전하기 위해 이곳에 왔다"라고 입단 소감을 밝혔다.

Spanish international footballer Rodri talks during his official presentation as FC Barcelona's new player on August 18, 2026 in Barcelona. Barcelona announced the signing of Rodri from Manchester City until 2030, AFP reports on August 18, 2026. (Photo by Lluis GENE / AFP)

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그는 "난 정말 야심찬 클럽에 입단했다. 바르셀로나는 나와도 잘 맞는 클럽"이라며 "이번시즌 바르셀로나가 목표를 이룰 수 있도록 할 수 있는 한 최선을 다해 도울 것"이라고 밝혔다.

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로드리는 이번 이적으로 페드리, 다니 올모, 가비, 파우 쿠바르시, 에릭 가르시아, 라민 야말 등 월드컵 우승을 함께 일군 스페인 동료들과 재회했다. 로드리는 "내가 너무나 잘 아는 선수들과 함께하게 되어 기쁘다. 그들의 존재는 내가 이 팀에 적응하는데 도움이 될 것이다. 처음 며칠간 그들이 할 농담이 걱정되기는 하다"라고 미소지었다.

2025~2026시즌 스페인프리메라리가 우승을 이끈 한지 플릭 바르셀로나 감독과의 만남에 대해 "내 커리어에 많은 것을 가져다줄 감독님과 함께하게 되어 기쁘다. 내가 이전에 경험했던 것과는 조금 다른 스타일이라 더욱 풍성하고 선수로서 성장하는 데 도움이 될 것 같다"라고 고대했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com