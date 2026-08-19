[오피셜]이럴 수가! 이강인 결국 '독박축구' 당첨…디에고 시메오네 "훌리안 알바레즈 컨디션 이슈→개막전 출전하지 않을 것"

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

사진=아틀레티코 마드리드 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 '완전체' 출전이 어렵단 사실을 인정했다. '주포' 훌리안 알바레즈의 몸 상태가 완벽하지 않다.

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아틀레티코 마드리드는 20일(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 말라가와 2026~2027시즌 스페인 프리메라리가 개막전을 치른다.

스페인 언론 '마르카'는 19일 '시메오네 감독은 말라가와의 경기를 앞두고 기자회견에 나섰다. 그는 이례적인 비시즌을 보낸 뒤 팀의 현재 경기력을 분석했다. 알바레즈의 미래에 대해 단호한 입장을 밝혔다'고 보도했다.

알바레즈는 여름 이적 시장의 '뜨거운 감자'다. 그는 FC바르셀로나(스페인), 아스널(잉글랜드) 등의 관심을 받는 것으로 알려졌다. 아틀레티코 마드리드는 알바레즈 잔류에 힘을 쏟고 있다. 앞서 시메오네 감독은 "상황은 매우 명확하다. 구단은 결정을 내렸다. 스포츠적인 관점에서 우리는 알바레즈와 같은 선수를 보유하게 돼 매우 기쁘다. 그가 계속해서 성장하고 발전하며 지난 2년간 보여준 것처럼 최고의 모습을 계속 보여줄 수 있도록 확실히 지원할 것이다. 이는 기쁜 일이다. 그는 팀을 떠났다가 다시 돌아와서 자신이 가진 기량과 위상을 경기장에서 증명해야 했다. 스포츠적인 관점에서 우리가 할 수 있는 모든 것을 다하고, 지난 몇 년 동안 그랬던 것처럼 그를 돕는 것 외에는 다른 방법이 없다고 생각한다"고 말했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 그라운드에 나선 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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시메오네 감독의 뜻은 변함 없었다. 그는 "나는 지난번에 대한민국에서 말했던 것과 같은 생각이다. 나는 스포츠적인 측면을 담당하고 있다. 우리는 늘 그렇듯이 얘기를 나눴다. 알바레즈는 최그의 컨이션을 보여주려면 시간이 좀 더 필요하다는 것을 알고 있다. 더 많은 훈련이 필요하다. 그는 우리 팀 최고의 선수다. 우리는 그의 나이를 고려하면서 그를 중심으로 팀을 만들어 나갈 것"이라며 "미겔 앙헬 힐 마린은 구단주다. 그보다 더 결정적인 사람은 없다. 구단주의 말씀은 아주 명확하다. 스포츠적인 관점에서 우리는 선수로서의 알바레즈를 돌보고, 그가 쌓아온 명성을 계속 유지할 수 있도록 지원해야 한다. 이번 경기에 그는 출전하지 않을 것이다. 앞으로 남은 시간 동안 그가 우리가 원하는 수준에 더 가까워지기를 바란다"고 말했다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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한편, 시메오네 감독은 이강인 등 새 얼굴에 대해선 "2026년 북중미월드컵 결승전에 출전했던 선수들이 많다. 팀에 적응하는 중이다. 이강인은 한국에서 훈련을 시작했고, 크리스티안 로메로는 최근에 합류했다. 시간이 부족한 상황이다. 그 시간을 잘 활용해야 한다"며 "앙투안 그리에즈만(올랜도)과 같은 선수는 다시 없을 것이다. 그는 믿을 수 없을 정도로 훌륭했다. 우리는 수년간 천재적인 선수와 함께했다. 그가 그리울 것이지만, 많은 중요한 선수들이 그렇듯이 새로 합류하는 선수들과도 잘 지낼 것"이라고 했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com