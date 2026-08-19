"FIFA, 자멸 버튼 눌렀다" EPL도 '월드컵 지분 매각' 인판티노 회장 지지 철회 선언…새로운 통합 후보 기대

AFP 연합뉴스

사진캡처=BBC

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드 프리미어리그(EPL)도 '노 인판티노'를 선언했다.

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EPL 최고 경영자인 리처드 마스터스는 지아니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 돌아올 수 없는 다리를 건넜다고 했다. 그는 19일(이하 한국시각) 2026~2027시즌 EPL 개막을 앞두고 영국 'BBC'와 가진 인터뷰에서 "이 문제는 FIFA가 자초한 것이다. 이것은 자멸의 결과다. 조직이 스스로 파멸 버튼을 눌렀고, 그 결과는 앞으로 찾아야 할 해결책에 고스란히 반영될 것"이라고 밝혔다.

마스터스 CEO는 잉글랜드축구협회가 인판티노 회장에 대한 지지를 철회한 것을 지지했다. 또 축구계를 통합할 수 있는 새로운 회장 후보를 선출해야 한다고 촉구했다.

그는 "FIFA는 비영리 단체다. 그들은 축구의 미래를 위해 대회를 관리해야 한다. 월드컵 지분 매각을 고려해서는 절대 안 된다"며 "새로운 통합 회장 후보는 FIFA 개혁, 그리고 어쩌면 회장의 역할과 그 역할이 FIFA 개혁과 어떻게 상호작용하는지에 대한 개혁을 의제에 포함시켜야 한다"고 강조했다.

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인판티노 회장은 지난달 새로운 상업화 기구인 'FIFA 포워드 엔터프라이즈(FFE)' 설립 계획을 발표, 논란을 일으켰다. 지분 약 20%를 팔아 최대 42억달러(약 6조1000억원)를 조달하고, 회원국에 수익을 분배하는 프로젝트를 공식화 했다. 회원국에는 4000만달러(약 577억원)를 지급하겠다며 '빠른 결정'을 촉구했다.

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그러나 현실이 되지 않았다. 도널드 트럼프 미국 대통령 사위인 재러드 쿠슈너의 형이자 기술투자자 조슈아 쿠슈너가 이 계획에 깊숙이 개입하고 있다는 사실이 알려지면서 인판티노 회장이 FIFA 대회를 '돈벌이' 수단으로 이용한다는 비판이 거세게 일었다.

유럽축구연맹(UEFA)은 월드컵을 포함한 모든 FIFA 대회를 보이콧하겠다고 선언했다. 북중미축구연맹(CONCACAF)과 아시아축구연맹(AFC) 등도 반발했다.

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인판티노 회장은 상상을 초월한 후폭풍에 매각 계획을 철회했다. 2015년 FIFA 회장으로 선출된 그는 내년 3월 4선을 노리고 있다. 하지만 지분 매각 계획으로 리더십에 큰 타격을 받았다.

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스코틀랜드축구협회는 17일 잉글랜드, 웨일스, 북아일랜드, 아일랜드에 이어 인판티노 회장에 대한 지지를 철회한 바 있다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com