"韓 축구 충격!" 국가대표 공격수 황희찬, 잉글랜드 떠나 중동으로 이적하나…'알 와슬, HWANG 영입 추진'

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 황희찬이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 황희찬과 강상윤이 공을 다투고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 국가대표 공격수 황희찬(울버햄튼)의 미래가 불투명하다. 중동의 관심을 받고 있다는 얘기까지 나온다.

이적 시장에 정통한 파블로 올리베이라 기자는 17일(이하 한국시각) 개인 계정을 통해 '알 와슬(아랍에미리트)은 공격진 대대적 개편을 계획하고 있다. 현재 울버햄튼(잉글랜드) 소속인 황희찬 영입을 추진하고 있다'고 전했다.

울버햄튼은 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 최하위를 기록하며 챔피언십(2부)으로 강등됐다. EPL 38경기에서 3승11무24패(승점 20)를 기록하는 데 그쳤다. 세자르 페이소토 감독이 새롭게 지휘봉을 잡았다. 그는 스쿼드 대대적 개편을 예고했다. 앞서 페이소토 감독은 "황희찬, 사샤 칼라이지치, 키-야나 회버, 엔소 곤살레스 등 일부 선수는 팀에서 제외돼 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아서 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수를 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것도 내게는 힘든 일이다. 나는 강력한 그룹과 강력한 팀 정신, 강한 팀을 구축하기 위해 가급적 빨리 선수단 구성을 확정하고 싶다"고 말했다. 실제로 황희찬은 15일 울버햄튼과 블랙번의 경기에 완전 제외됐다. 팀은 2대2로 무승부를 기록했다.

Advertisement

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 황희찬이 슛팅을 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

문제는 그동안 황희찬에 관심을 갖고 있던 크리스털 팰리스(잉글랜드)마저 영입 계획을 접은 것이다. 크리스털 팰리스의 상황을 주로 다루는 '리드크리스털팰리스'는 16일 '크리스털 팰리스는 올 여름 이적 시장에 나온 황희찬 영입에 더 이상 관심을 보이지 않을 것으로 예상된다. 황희찬은 지난해 여름 크리스털 팰리스와 강하게 연결됐다. 구단은 이적 시장 마감 전에 다시 관심을 표명하지 않기로 결정했다. 황희찬은 울버햄튼이 강등된 이후 입지가 좁아지면서 새 도전을 모색하고 있다. 그러나 최근 그의 부진한 모습은 크리스털 팰리스에 확신을 주지 못하는 것으로 보인다. 황희찬은 한때 울버햄튼에서 가장 위협적인 공격수 중 한 명으로 꼽혔다. 그는 상당한 변화가 필요할 것'이라고 보도했다. 또 다른 언론 영국 언론 '더하드태클'도 '크리스털 팰리스가 황희찬 영입 계획을 포기했다. 황희찬은 최근 힘든 시기를 보낸 뒤 울버햄튼 떠나는 것에 긍정적인 것으로 알려졌다. 하지만 지난 여름 황희찬 영입에 적극적이었던 크리스털 팰리스는 이번엔 제안하지 않기로 결정했다. 다른 공격수 영입에 나설 것으로 보인다. 황희찬은 EPL에서의 경험, 다양한 포지션을 소화할 수 있는 능력을 갖춘 선수다. 크리스털 팰리스에 매력적인 영입 대상이 될 수 있었다. 하지만 최근 부진한 경기력이 발목을 잡았다. 그는 두 시즌 연속 부진한 모습을 보였다'고 했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 황희찬이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

충격이다. 대한민국 국가대표 공격수 황희찬은 지난 2021~2022시즌 울버햄튼으로 임대 이적하며 팀에 합류했다. 이듬해 완전 이적해 핵심으로 활약했다. 특히 2023~2024시즌엔 31경기에서 13골을 폭발했다. 그는 한때 호셉 과르디올라 전 맨시티 감독에게 '코리안 가이'로 불리기도 했다. 하지만 그는 부상과 부진 등으로 어려움을 겪기도 했다.

Advertisement

김가을 기자 epi17@sportschosun.com