[오피셜]돌고 돌아 '집' 광양으로 돌아온 MF 장윤호, 전남 중원 무게감 더한다

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[스포츠조선 윤진만 기자]후반기 반등을 노리는 전남 드래곤즈가 미드필더 장윤호를 영입하며 중원을 강화했다.

장윤호는 광양제철중을 거쳐 2015년 전북 현대에서 프로에 첫발을 내디뎠다. 전북 시절 K리그1 우승과 아시아챔피언스리그 정상에 올랐으며, 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임 금메달 획득에 기여했다. 이후 인천 유나이티드, 서울 이랜드, 김포FC, 수원FC 등을 거치며 풍부한 경험을 쌓았다.

중앙 미드필더인 장윤호는 왕성한 활동량과 투지 넘치는 플레이가 장점. 전남은 장윤호의 합류로 중원에서의 공수 균형을 다지고, 경기 운영의 노련함을 더해 팀 전력을 한층 끌어올릴 것으로 기대하고 있다. 학창 시절을 보낸 광양으로 다시 돌아오게 된 장윤호는 "광양제철중 시절의 추억이 있는 전남드래곤즈의 유니폼을 입게 되어 감회가 새롭다"며 "팀이 반등할 수 있도록 중원에서 헌신하고 모든 것을 쏟아붓겠다"라고 소감을 밝혔다.

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이적 절차를 마친 장윤호는 즉시 선수단에 합류해 호흡을 맞출 예정이다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com