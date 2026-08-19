'韓 임시감독 서류 탈락' 거스 포옛 빠른 환승? 알제리 사령탑 유력후보설…"큰 매력 느껴"

스포츠조선 DB

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 축구대표팀 임시감독 후보에서 탈락한 거스 포옛 전 전북 현대 감독이 이번엔 알제리 축구대표팀과 '링크'됐다.

알제리 매체 'DZ 풋'은 18일(한국시각), "알제리축구협회(FAF)가 블라디미르 페트코비치 감독 후임자를 물색하는 가운데, 포옛 감독이 유력한 후보로 떠오르고 있다"며 "우루과이 출신 포옛 감독의 선임 협상이 상당히 진전된 상태"라고 보도했다.

이 매체는 "입수된 정보에 따르면, 포옛 감독은 알제리 대표팀에 큰 매력을 느끼고 있다"며 "뛰어난 선수층, 차세대 유망주들의 잠재력 등이 포옛 감독의 결정에 중요한 요소로 작용하고 있다. 포옛 감독은 국제 무대에 재기할 수 있는 좋은 기회로 여기고 있다"라고 전했다.

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'DZ 풋'은 아직 협상이 체결된 것은 아니며 조금 더 지켜봐야 한다고 덧붙였다. "대한민국, 폴란드, 남아프리카공화국 등 여러 국가대표팀 또한 포옛 감독에게 관심을 보이고 있다. 실제로 그의 영입 가능성에 대해 문의한 것으로 알려졌다. 이러한 경쟁이 협상을 복잡하게 만들 수 있지만, 현재로서는 알제리가 유리한 위치에 있는 것으로 보인다. 포옛 감독 역시 알제리를 최우선으로 고려하고 있다고 한다"라고 밝혔다.

알제리는 2026년 북중미월드컵을 마치고 페트코비치 감독과 결별한 후 새 사령탑을 물색하고 있다. 2025년 전북의 K리그1, 코리아컵 더블 우승을 이끈 포옛 감독은 홍명보 전 축구대표팀 감독 후임으로 9월~11월 A매치를 이끌 임시 사령탑에 도전했지만, 서류 전형에서 탈락해 축구계에 적잖은 충격을 안겼다.<스포츠조선 8월17일 단독보도>

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우루과이 태생 우루과이 국가대표 출신인 포옛 감독은 브라이턴, 선덜랜드, 아테네, 레알 베티스, 상하이 선화 지롱댕 드 보르도 등을 거쳐 2022년부터 2024년까지 그리스 대표팀을 이끈 바 있다. 전북을 떠나 지난 4월 사우디아라비아 클럽 알 칼리지 지휘봉을 잡았으나 시즌 종료 후 계약 연장 없이 팀을 떠났다.

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윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com