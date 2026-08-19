[오피셜]'이강인, 이런 호재가 있나' 아틀레티코 마드리드 데뷔전 상대 말라가 주축 6명 빠진 원정 명단..'중앙 수비수 가장 큰 차질 예상'

이강인 캡처=아트레티코 마드리드 sns

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 국가대표 에이스 이강인의 새 소속팀 아틀레티코 마드리드의 새 시즌 개막전 상대는 승격팀 말라가다.

아틀레티코 마드리드는 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 메트로폴리타노에서 말라가와 새 2026~2027시즌 라리가 첫 홈 경기를 갖는다. 이강인의 데뷔전 가능성이 매우 높다. 선발 출전 여부는 불투명하지만 조커로라도 홈팬들에게 첫 선을 보일 가능성은 거의 확실하다. 스페인 현지 매체들도 이강인이 말라가 상대로 아틀레티코 데뷔전을 치를 것으로 전망하고 있다.

아틀레티코에 호재로 작용할 변수가 생겼다. 원정팀 말라가가 6명의 결장이 발생했다가 한다. 주축 선수들이 대거 빠진 가운데 마드리드로 원정을 떠났다고 스페인 매체 마르카가 19일 보도했다. 가장 큰 차질은 중앙 수비진이라고 했다.

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말라가 원정 명단 캡처=말라가 sns

말라가는 8년 만에 프리메라리가 복귀전을 갖는다. 말라가 푸네스 감독은 여러 선수들의 결장 부재 속에 전력상 한 수 위 아틀레티코를 상대해야 한다.

말라가는 이번 원정에서 22명의 선수를 차출했다. 다니 산체스, 후안페, 무사 디아라는 이적설이 돌고 있다. 따라서 이번 명단에서 제외됐다. 아드리안 니뇨, 무리요, 페르난도 칼레로, 아론 오초아도 몸상태가 좋지 않아 이번에 결장한다. 아일랜드 출신 오초아는 출전 정지 징계까지 받았다.

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뉴 페이스 선수 중에는 말라가 B팀에서 올라온 후아니와 오투 주니어가 명단에 포함됐다. 이들이 아틀레티코 상대로 1군 데뷔전을 치를 가능성이 높다. 또 몸상태 문제로 출전이 불확실했던 카를로스 도토르도 명단에 올랐다.

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이동하는 말라가 선수들 캡처=말라가 sns

유럽 매체 사커웨이는 말라가의 예상 베스트11에 추페, 무노스-로렌조-라루비아, 메리노-로드리게스, 살리나스-길리레아-레시오-푸가, 골키퍼 에레로가 나설 것으로 봤다. 선발 전원을 스페인 출신 선수들로 꾸릴 것으로 예상했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com