[오피셜]'스페인의 왕이 왔다!' FC바르셀로나, '6500만 파운드 스타' 로드리 영입 "야심찬 팀에 입단→목표 이룰 수 있도록 돕겠다"

사진=FC바르셀로나 구단 공식 계정 캡처

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[스포츠조선 김가을 기자]'스페인 명문' FC바르셀로나가 '스페인의 왕' 로드리를 품에 안았다.

FC바르셀로나는 19일(이하 한국시각) 구단 채널을 통해 '맨시티(잉글랜드)와 로드리 이적에 합의했다. 로드리는 2030년 6월 30일까지 FC바르셀로나에 남을 예정'이라고 공식 발표했다. 영국 언론 'BBC' 등의 보도에 따르면 그의 이적료는 6500만 파운드 수준이다.

1996년생 로드리는 세계 최정상급 미드필더다. 그는 2024년 발롱도르를 거머쥐었고, 스페인 국가대표로는 유로2024, 2026년 북중미월드컵 정상에 올랐다. 특히 2026년 북중미 대회에선 스페인 선수로는 처음으로 골든볼을 거머쥐었다.

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사진=FC바르셀로나 구단 공식 계정 캡처

그는 7년 만에 다시 스페인 무대로 돌아왔다. 로드리는 2019년 아틀레티코 마드리드(스페인)를 떠나 맨시티로 이적했다. 맨시티 역대 최고 이적료였던 6280만 파운드를 투자했다. 로드리는 맨시티 유니폼을 입고 7시즌 동안 298경기에 출전했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 4회, 잉글랜드축구협회(FA)컵 2회, 리그컵 3회, 유럽챔피언스리그(UCL) 1회 등 총 13차례 우승컵을 거머쥐었다.

로드리는 맨시티를 떠나며 "내 마음은 언제나 이 도시와 클럽에 있을 것이고, 내 심장은 평생 푸르를 것이다. 경기에 관심을 갖고 응원하러 가고, 예전 동료들과도 연락을 유지하려고 노력할 것"이라며 "구단의 목표는 세계 최고의 클럽이 되는 것이었다. 이 목표를 달성한 채 마무리할 수 있어서, 또 어려운 상황 속에서도 이겨낼 수 있다는 걸 보여줄 수 있어서 정말 믿을 수 없을 만큼 기쁘다. 인생에서 무언가를 성취하는 것이 얼마나 힘든 일인지를 보여주는 사례다. 우린 모든 과정과 시간이 결코 평범하지 않았다는 것을 온세상에 알렸다"고 말했다.

사진=FC바르셀로나 구단 공식 계정 캡처

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FC바르셀로나는 '로드리는 맨시티에서 경기 템포를 조절하는 능력, 리더십을 발휘해 팀이 수 많은 트로피를 거머쥐는 데 기여했다. 그는 스페인 국가대표팀에서도 매우 중요한 역할을 해왔다. 그의 가장 큰 강점 중 하나는 경기 해석이다. 그는 상대의 움직임을 예측하는 법을 안다. 놀라울 정도로 공을 정확하게 배급한다. 수비적인 위치에 있으면서도 공격에 가담해 중요한 골을 넣을 수 있다. 그의 전문성, 겸손함, 근면성실함이 두드러진다'고 했다.

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로드리는 "난 정말 야심찬 팀에 입단했다. 이번 시즌 FC바르셀로나가 목표를 이룰 수 있도록 할 수 있는 한 최선을 다해 도울 것"이라고 각오를 다졌다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com