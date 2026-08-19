"韓 축구 초대박 호재!" 맨유, '괴물 수비수' 김민재 향한 관심은 팩트…'KIM, 바이에른 뮌헨 잔류 선택 가닥'

사진=REUTERS 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]맨유(잉글랜드)가 '괴물 수비수' 김민재(바이에른 뮌헨)에 관심을 갖는 것은 사실인 모양이다. 하지만 김민재는 바이에른 뮌헨에 남는 것을 택한 듯 보인다.

바이에른 뮌헨의 소식을 주로 전하는 '바바리안풋볼웍스'는 18일(이하 한국시각) '맨유가 김민재를 매우 높이 평가하는 것으로 보인다. 그렇다고 해서 바이에른 뮌헨이나 김민재가 실제로 이적을 원한다는 의미는 아니다'고 보도했다.

김민재는 전북 현대에서 프로 데뷔해 베이징 궈안(중국), 페네르바체(튀르키예), 나폴리(이탈리아)를 거쳐 '독일 명문' 바이에른 뮌헨에 둥지를 틀었다. 가는 곳마다 트로피를 들어올리며 환호했다. 특히 나폴리 시절이던 2022~2023시즌엔 이탈리아 세리에A 최우수 수비수, 베스트11의 영광까지 안았다. 그는 바이에른 뮌헨 이적 뒤 곧바로 팀의 핵심으로 자리잡았다. 일각에선 '혹사 논란'까지 발생할 정도였다. 하지만 그는 지난 시즌 부상 등으로 다소 아쉬움을 남겼다.

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절대 양보는 없다 (서귀포=연합뉴스) 박지호 기자 = 4일 제주 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 '아우디 풋볼 써밋 2026 제주SK FC vs FC 바이에른 뮌헨' 경기에서 뮌헨의 이토 히로키, 김민재와 제주 치나리가 뜬 공을 두고 경합하고 있다. 2026.8.4 jihopark@yna.co.kr(끝)

올 시즌 변화가 감지된다. 빈센트 콤파니 바이에른 뮌헨 감독은 지난 4일 제주 SK와의 비시즌 친선 경기 뒤 김민재를 두고 "팀에 있어서 중요한 선수다. 김민재의 체력 부담을 고려해 30분 정도를 소화했다. 애스턴 빌라(잉글랜드)와의 경기에서 60분 이상을 뛰어야 한다. 부상 우려를 고려했다. 김민재가 한국에서 바이에른 뮌헨의 주장으로 뛸 수 있는 부분을 중요하게 고려했다"고 말했다.

답변하는 김민재 (서귀포=연합뉴스) 박지호 기자 = '아우디 풋볼 써밋 2026 제주SK FC vs FC 바이에른 뮌헨' 경기를 하루 앞둔 3일 서귀포시 제주월드컵경기장에서 열린 공식 기자회견에서 FC 바이에른 뮌헨의 김민재가 질문에 답하고 있다. 2026.8.3 jihopark@yna.co.kr(끝)

이런 상황에서 김민재를 향한 맨유의 관심이 재점화됐다. 이 매체는 크리스티안 폴크 빌트 기자의 말을 인용했다. 폴크 기자는 '맨유가 김민재에게 관심을 보인다는 보도는 어느 정도 사실이다. 김민재는 맨유의 영입 대상 명단에 올라있다. 맨유는 항상 바이에른 뮌헨에서의 그의 상황을 주시하고 있다. 하지만 김민재는 현재 바이에른 뮌헨에 남고 싶어한다. 현재 팀에서의 역할에 만족하고 있다는 입장을 분명히 하고 있다. 바이에른 뮌헨 입장에서도 김민재의 잔류는 매우 좋은 상황이다. 유럽 무대에서의 성공은 바이에른 뮌헨의 중요한 목표다. 목표는 유럽챔피언스리그(UCL) 우승이다. 따라서 바이에른 뮌헨은 단단한 스쿼드를 구축해야 한다. 김민재처럼 수준 높은 선수가 필요하다'고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com