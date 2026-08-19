[오피셜]충격적이다! '뮌헨 에이스'의 경기 중 발작+실신→3일 만에 또 쓰러져…"신경학적 기능 이상" 장문 성명 발표

13일 라이프치히와의 경기에서 쓰러진 자말 무시알라. 사진=SNS 영상 캡처.

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[스포츠조선 강우진 기자]바이에른 뮌헨의 자말 무시알라가 또다시 쓰러지면서 건강에 대한 우려가 커지고 있다. 그는 신경학적 이상으로 인한 결신 발작을 겪고 있다. 결신 발작은 통상적으로 5~15초 정도 지속되는 짧은 발작을 뜻한다. 이는 뇌에서 일시적으로 신경학적 기능 이상이 발생하면서 나타난다.

영국 더선은 19일(한국시각) '자말 무시알라는 결신 발작을 유발하는 신경학적 기능 이상 진단을 받았다고 밝혔다'며 '3일 만에 또다시 쓰러지면서 이 사실을 공개했다'고 보도했다.

무시알라는 이날 FC 하이덴하임과의 친선경기에서 쓰러졌다. 급하게 의료진이 투입됐고, 해리 케인은 양팀 선수들을 불러 무시알라의 치료 과정이 카메라에 담기지 않도록 막았다. 지난 16일 RB 라이프치히전에서도 무시알라는 발작을 일으켰다. 그는 양팔을 앞으로 뻗은 채 방향을 제대로 잡지 못하고 비틀거리며 서 있었다. 팀 동료 이스마엘 사이바리와 조슈아 키미히가 재빨리 달려와 무시알라가 바닥에 부딪히기 전에 붙잡았다. 무시알라는 다시 몸을 회복했고, 경기장을 걸어서 빠져나왔다. 3일만에 비슷한 상황이 나오면서 그의 상태를 둘러싼 우려는 커지고 있다.

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19일 하이덴하임과의 친선경기에서 쓰러진 무시알라를 양팀 선수들이 둘러싸고 있다. 사진=중계영상 캡처.

무시알라는 성명을 통해 두 차례 발생한 문제를 설명했다. 그는 팬들을 안심시켰으며 자신의 몸상태가 금방 호전될 수 있다고 강조했다.

무시알라는 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "나는 일시적이고 짧게 나타나지만 쉽게 치료할 수 있는 결신 발작 진단을 받았다"며 "이는 신경학적 기능 이상으로 인해 발생하는 것"이라고 설명했다.

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무시알라는 자신에게 나타난 증상이 처음에는 심각해 보일 수 있지만, 이를 일상으로 받아들이고 있다고 밝혔다.

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그는 "처음 보면 충격적일 수 있지만, 나에게는 그저 일상생활의 일부일 뿐"이라며 "훌륭한 의료진의 치료를 받고 있으며, 매우 긍정적으로 생각하고 있다'고 전했다.

EPA연합뉴스

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특히 무시알라는 현재 건강상의 심각한 위험은 없다고 강조했다.

그는 "중요한 것은 추가적인 위험이 없다는 것"이라며 "전문가들과 긴밀하게 상의하고 정기적으로 소통하면서, 해결해 나가기로 했다"고 주장했다. 이어 "신경과 전문의들의 허가를 받은 가운데, 회복에 가장 도움이 되는 것에 집중하기로 했다"고 덧붙였다.

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무시알라는 몸상태가 정상이 아니지만, 계속해서 축구 선수 생활을 이어가길 바라고 있다.

그는 "여러분의 응원과 팀과 함께 계속 승리해서 우승하는 것이 내겐 가장 도움이 된다"며 "이제 나를 더 잘 이해할 수 있기를 바란다"고 부탁했다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com