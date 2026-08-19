韓 축구 악재! '국가대표 윙어' 황희찬 방출 후보 확정이다...울버햄튼 1티어 폭로, 새 공격수 영입 준비 "이미 검토 중"

9일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 진행된 대한민국 월드컵 대표팀의 공식 훈련. 황희찬이 인터뷰를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.09/

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[스포츠조선 이현석 기자]울버햄튼은 황희찬을 대체할 선수를 이미 영입 준비하고 있다.

울버햄튼 소식에 정통한 리암 킨 기자는 18일(한국시각) '울버햄튼은 브라이튼의 윙어 아마리오 코지어-듀베리 영입을 검토 중이다'라고 보도했다.

리암 킨은 '이 선수는 세자르 페이쇼토 감독이 우선적으로 영입하려는 포지션에 포함되어 있다. 코지어-듀베리는 프리시즌 동안 브라이튼에서 많은 출전 기회를 얻었지만, 파비안 휘르젤러 감독의 다음 시즌 계획에는 포함되지 않은 것으로 알려졌다. 챔피언십 클럽들이 임대 영입에 관심을 보이고 있는 것으로 전해졌다. 코지어-듀베리는 지난 시즌 리그 원의 볼턴에서 임대 선수로 활약하며 플레이오프를 통해 팀의 승격에 기여하는 등 성공적인 시간을 보냈다'고 전했다.

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사진=X 캡처

울버햄튼은 2025~2026시즌 강등 확정 이후 올여름 선수단 개편을 위해 힘쓰고 있다. 공격진도 그중 하나다. 주목하고 있는 선수는 코지어-듀베리다. 아스널 유스 출신으로 2024년 브라이턴으로 이적해 임대로 경력을 쌓기 시작한 코지어-듀베리는 2025~2026시즌 당시 38경기에서 9골-10도움 활약으로 리그원(3부리그) 올해의 팀에 선정되는 등 잠재력을 뽐냈다. 윙어와 공격형 미드필더로 모두 활약할 수 있는 선수다.

코지어-듀베리 등 공격 자원의 합류가 이뤄진다면 더 입지가 좁아질 선수는 황희찬이다. 황희찬은 2023~2024시즌 울버햄튼 합류 이후 최고의 시즌을 보냈다. 당시 31경기에서 13골을 넣었다. 팀의 에이스로 도약한 황희찬은 '코리안가이'라는 별명까지 얻으며, EPL에서 훌륭한 경력을 이어갈 것이라 큰 기대를 받았다. 울버햄튼도 재계약으로 믿음을 드러냈다.

로이터연합뉴스

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하지만 활약은 오래 지속되지 못했다. 황희찬은 부상과 부진으로 두 시즌 연속 기대 이하의 모습만을 보였다. 53경기 5골, 팀의 공격을 책임질 선수라고 평가받기에 어려운 기록이다. 황희찬의 입지도 좁아졌다. 주전에서 벤치로 밀려나며 팀을 위해 활약할 기회도 줄어들었다. 강등 확정 이후 울버햄튼이 감독을 교체하며 팀 내 입지가 완전히 흔들렸다.

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페이쇼투 감독은 공개적으로 황희찬의 1군 제외를 언급했다. 그는 "황희찬, 사샤 칼라이치치, 키야나 회버, 엔소 곤잘레스 같은 일부 선수들은 팀에서 제외되어 21세 이하(U-21) 팀과 함께 훈련하고 있다. 선수 수가 너무 많아 훈련 세션을 관리해야만 한다. 일부 선수들을 그저 운동장 주위나 뛰게 만드는 것은 제게도 힘든 일이다"고 밝혔다.

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한편 황희찬은 기존에 관심을 보였던 크리스털 팰리스가 관심을 접었다는 소식까지 전해지며, 차기 시즌 어느 팀에서 뛰게 될지도 확신할 수 없는 상황이다. 영국의 풋볼인사이더는 '울버햄튼은 잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 강등된 이후 황희찬을 이적시장에 내놓았다. 황희찬은 1년 전 팰리스 이적설이 있었으나, 팰리스는 이번 여름 황희찬에게 공식 제안을 건넬 생각이 없는 것으로 알려졌다'고 전했다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com