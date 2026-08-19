'경기 도중 실신' 뮌헨 초신성 충격 고백 "나에게는 일상생활 같은 일...건강 문제 없어"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]자말 무시알라가 자신의 상태에 대해 직접 고백했다.

무시알라는 19일(한국시각) 독일 하이덴하임의 포이트 아레나에서 열린 하이덴하임과 프리시즌 최종전에 교체 출전했다. 그는 후반 15분 투입됐으나, 불과 6분 후에 그라운드에 주저 앉았다. 동료들의 걱정 속에 의료진의 치료를 받은 무시알라는 이후 카시아노 키알라와 교체되며 경기를 마쳐야 했다.

반복된 문제였기에 팬들의 걱정이 컸다. 그는 지난 15일 열린 RB라이프치히와의 경기에서도 경기 종료 직전 쓰러졌다. 당시에도 걱정이 컸으나, 훈련에 복귀해 하이덴하임전 명단에 오르며 큰 문제가 없는 듯 보였다. 하지만 다시 한번 경기장 안에서 쓰러진 무시알라의 모습에 우려가 커질 수밖에 없었다. 막스 에베를 단장은 경기 후 "무시알라와 관련해 상황을 파악하고 있다. 무시알라가 직접 자신의 상태에 대해 설명할 예정이다"고 밝혔다.

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로이터연합뉴스

무시알라는 직접 개인 SNS를 통해 사실을 공개했다. 그는 "가장 중요한 것부터 말씀드리자면, 나는 괜찮다. 여러분의 메시지와 응원에 정말 감사드린다. 많은 분들이 걱정하고 계신다는 것을 잘 알고 있다. 오늘은 그 걱정을 덜어드리고자 몇 가지 설명해 드리고자 한다"고 입을 열었다.

결신 발작이 원인이었다. 현재 치료 중이며 이로 인한 과정에 있다고 밝혔다. 그는 "신경학적 기능 장애로 인한 일시적이고 짧은 발작이 나타나지만, 치료가 잘 되는 것으로 확인되었다"고 했다. 이어 "최근 라이프치히전이나 지금 하이덴하임전에서 보였던 순간들로 이어질 수 있다. 언뜻 보면 무섭게 보일 수 있다는 걸 안다. 하지만 내게는 현재 일상생활 같은 일부분 같은 일일 뿐이다. 나는 이에 대해 최상의 의료적 치료를 받고 있으며, 매우 낙관적이다"고 덧붙였다.

EPA연합뉴스

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팬들이 가장 중요하게 여긴 부분은 역시 축구 선수로서의 생활 유지였다. 무시알라는 이에 대해서도 밝혔다. 그는 "중요한 점은, 이 외에 추가적인 건강상의 위험은 없다는 것이다. 전문가들과 긴밀히 협의하고 정기적으로 의견을 나누는 과정에서, 나는 이 도전에 맞서고 싶다는 개인적인 소망을 품어왔다. 신경과 전문의들의 승인을 받아 회복에 가장 큰 도움이 되는 일, 즉 단순히 일상을 살아가고 제 열정인 축구를 계속하는 데 전념하고자 했다. 전반적으로 기분이 매우 좋고, 순조롭게 나아가고 있다"고 밝혔다.

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무시알라는 바이에른 뮌헨을 대표하는 최고의 재능 중 하나다. 2020~2021시즌 분데스리가 무대에 모습을 드러낸 이후 독일 최고의 유망주로서 평가받았다. 어린 나이에도 불구하고 바이에른 공격을 이끌었다. 특기인 안정적인 드리블로 상대를 흔들었고, 패스와 슈팅 모두 호평을 받았다. 바이에른의 여러 유망주 중에서도 기량은 독보적이었다.

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다만 최근 몇 시즌 부상으로 고생했다. 2025년 클럽월드컵에서 발목 골절을 당하며 오랜 기간 결장했다. 이런 상황에서 프리시즌 도중 무시알라의 갑작스러운 몸상태 우려에 모두가 걱정이 클 수밖에 없다. 무시알라가 치료와 함께 선수 생활을 계속 이어나갈 수 있을지도 귀추가 주목된다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com