[대학축구]"너무 빨리 만났다!" '사실상 결승전' 한남대-선문대, 황가람기 16강전 '빅 매치' 성사

사진제공=한국대학축구연맹

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너무 빨리 만났다. 토너먼트 첫 경기에서 한남대학교와 선문대학교의 '빅 매치'가 성사됐다.

제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 16강전이 20일 펼쳐진다. 조별리그 최종전 직후 뽑기를 통해 매치업을 정한 결과, 동명대-동원대, 상지대-장안대, 동의대-청주대, 단국대-광주대, 호원대-아주대, 한남대-선문대, 송호대-경희대, 건국대-숭실대가 붙게 됐다.

가장 눈에 띄는 대결은 단연 한남대와 선문대다. 두 팀의 경기는 '사실상 결승전'으로도 불릴 만큼 큰 관심을 끈다. 박규선 감독이 이끄는 한남대는 2023년, 최재영 감독이 지휘하는 선문대는 2024년 각각 대학 4관왕을 차지했다. 이번 대회에서도 강력한 우승 후보로 꼽힌다. 토너먼트 첫 판에서 자존심을 건 대결을 벌이게 됐다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com

◇제21회 1·2학년 대학축구연맹전 황가람기 조별리그 3차전 전적(18일)

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숭실대 2-0 원광대

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장안대 0-0 예원예술대

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동명대 8-0 국제사이버대

광주대 4-0 안동과학대

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수원대 2-0 수성대

아주대 1-0 연성대

선문대 2-2 상지대

중원대 3-2 건국대

동의대 2-0 경희대

청주대 6-2 구미대

호원대 3-0 세경대

경기대 4-2 가야대

동원대 1-0 동양대

동국대 2-2 송호대