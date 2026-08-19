[오피셜]"친정팀이 그리웠다" '3년 만에 복귀' 울산, 박용우 재영입 공식 발표…중원·수비 완전체 구축

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 단체/ photo by jeongsoo Kim

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 강원FC/ 단체/ photo by jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산 HD가 국가대표 수비형 미드필더 박용우(33) 재영입을 공식 발표했다.<스포츠조선 8월 18일 단독보도>

울산은 19일 "2022년 17년 만의 K리그 우승 트로피를 안기며 절대적인 역할을 수행했던 박용우가 2023년 여름 UAE 알 아인으로 이적한 지 3년 만에 다시 푸른 유니폼을 입는다"고 밝혔다.

박용우는 '트로피 수집가'로 유명하다. 그는 K리그1과 K리그2, 코리아컵(FA컵)은 물론 아시아챔피언스리그(ACL) 우승까지 모두 경험한 국내에 몇 없는 독보적인 커리어의 소유자다. 알 아인 이적 직후 2023~2024시즌 ACL 무대에서 토너먼트 전 경기, 전 시간 풀타임 출전이라는 대기록을 작성하며 소속팀의 아시아 정상 등극을 직접 이끌었다.

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성공적인 중동 진출과 함께 국가대표팀의 주전으로 도약한 그는 2023년 아시안컵과 2026년 북중미월드컵 아시아 예선에서 맹활약하며 기량의 정점을 찍었다. 다만 지난해 9월 리그 경기 도중 왼쪽 무릎 전방십자인대가 파열되는 큰 부상으로 북중미월드컵 본선 출전은 좌절됐다.

박용우는 특유의 넓은 시야와 정교한 볼 배급력, 탁월한 패스 능력을 자랑한다. 울산은 박용우의 합류로 수비와 중원의 무게감을 한층 더 끌어올리게 됐다. 전형적인 수비형 미드필더는 물론 상황에 따라 중앙 수비수까지 완벽하게 소화할 수 있는 그의 멀티 포지션 능력은 타이트한 하반기 일정을 소화해야 하는 울산에 천군만마다.

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기존 선수단과의 막강한 시너지가 기대된다. 2023년 압도적인 경기력으로 K리그 조기 우승을 일궈냈던 영광의 멤버들인 김영권 이규성 정승현과 다시 한번 호흡을 맞추며 팀의 척추 라인을 단단히 구축할 예정이다. 나아가 기동력과 탁월한 축구 센스를 갖춘 새 외국인 선수 토마스와의 중원 조합 역시 팬들의 큰 기대를 모으고 있다.

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올여름 알 아인과 계약이 만료된 박용우는 다수의 해외 리그 진출을 타진했으나, 결국 자신의 전성기를 열어준 친정팀 울산 복귀를 택했다. 최근 울산의 홈경기를 문수축구경기장에서 직접 관전하며 팬들에게 복귀가 임박했음을 알리기도 했다.

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박용우는 "다시 울산의 푸른 유니폼을 입게 되어 감회가 새롭다. 밖에서 뛰는 동안에도 늘 친정팀 울산을 응원하고 그리워했다"며 "아시아 무대에서 얻은 경험을 바탕으로, 울산이 더 높은 곳으로 올라갈 수 있도록 경기장에서 모든 것을 쏟아붓겠다"라고 입단 소감을 밝혔다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com