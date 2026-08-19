[오피셜]"로드리는 우리를 의심했다" FC바르셀로나에 하이재킹 당한 레알 무리뉴 감독이 밝힌 비하인드 스토리..이적 시장 마감 "추가 영입 필요없다, 지금 스쿼드 좋다"

레알 마드리드 무리뉴 감독 캡처=레알 마드리드 SNS

Real Madrid´s Portuguese coach Jose Mourinho attends the pre-season friendly football match between Real Madrid and ACF Fiorentina in Klagenfurt, Austria on August 1, 2026. (Photo by WOLFGANG JANNACH / APA / AFP) / Austria OUT

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[스포츠조선 노주환 기자]스페인 거함 레알 마드리드는 결국 북중미월드컵 MVP이자 스페인 우승 주역 미드필더 로드리를 라이벌 FC바르셀로나에 빼앗겼다. 레알 마드리드는 로드리와 먼저 접촉했지만 그의 최종 선택은 바르셀로나였다. 19일(이하 한국시각) 로드리는 바르셀로나 유니폼을 입고 입단식을 가졌다. 2030년 6월까지 4년 계약했고, 바르셀로나는 로드리의 전 소속 클럽 맨체스터 시티에 이적료로 최대 7500만유로를 지불하기로 결정했다.

현존 세계 최고 수비형 미드필더를 영입하지 못한 레알 마드리드 사령탑 조제 무리뉴 감독이 비하인드 스토리를 공개했다. 그는 스페인 매체 엘치링기토 TV와의 인터뷰에서 "우리는 로드리에게 중요한 제안을 했다. 그러나 그가 우리 구단에 합류하는 걸 의심했다"고 말했다. 무리뉴 감독은 또 "나는 개인적으로 로드리와 몇번이나 얘기를 나눴다. 또 우리 구단은 그에게 중요한 제안을 보냈다. 그러나 그는 우리에게 몇가지 의문이 있다고 얘기를 했다"면서 "로드리가 가진 의심이 뭔지를 알아보는 과정에서 내가 로드리를 영입하는 게 맞나 하는 의심이 들었다"고 말했다.

Soccer Football - Barcelona unveil Rodri - Spotify Camp Nou, Barcelona, Spain - August 18, 2026 New FC Barcelona player, Rodri poses with a shirt during the presentation REUTERS/Bruna Casas

지난 2013년 레알 마드리드를 떠났던 무리뉴 감독은 13년 만에 다시 산티아고 베르나베우로 돌아왔다. 레알 마드리드는 지난 2025~2026시즌 선수단 내부 불화로 자멸하며 무관에 그쳤다. 지난 두 시즌 연속 우승하지 못했다. 플로렌티노 페레즈 회장은 팀 분위기와 스쿼드 쇄신을 위해 베테랑 무리뉴 감독에게 지휘봉을 맡겼다.

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그는 이번 여름 이적시장에서 대대적인 선수 영입을 단행했다. 특히 수비 안정을 우선적으로 기했다. 마르크 쿠쿠레야, 덴젤 덤프리스, 이브라히마 코나테를 영입했다. 또 허리엔 베르나르두 실바를 데려왔고, 공격진에는 얀 디오망데, 카를로스 에스피를 보강했다. 공수 밸런스를 잡았고, 스쿼드의 깊이를 더했다.

(FILES) Spain's midfielder #16 Rodri lifts the trophy with his teammates after winning the 2026 World Cup football tournament final match between Spain and Argentina at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on July 19, 2026. Barcelona announced the signing of Rodri from Manchester City until 2030, AFP reports on August 18, 2026. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP)

무리뉴 감독은 엘치링기토 TV와의 인터뷰에서 "더이상의 추가 선수 영입은 필요없다. 나는 지금의 스쿼드가 좋다. 우리는 여러 솔루션을 갖고 있고, 질도 좋다. 나는 우리 선수들을 발전시킬 수 있다고 믿고 있다"고 말했다.

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레알 마드리드는 23일 오전 4시30분 에스파뇰과 원정 개막전을 갖는다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com