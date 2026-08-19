"몇 경기째 골을 넣지 못했는지…" 자책하고 좌절→가장 중요한 순간 부활, FC서울은 송민규의 활약이 그저 반갑다

사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]침묵하던 송민규(27·FC서울)가 중요한 순간 깨어났다. 리그에서 무려 넉 달 만에 '골 맛'을 봤다.

송민규는 올 시즌을 앞두고 서울의 유니폼을 입었다. 시작은 좋았다. 인천 유나이티드와의 '하나은행 K리그1 2026' 개막전에서 득점포를 가동했다. 서울의 2대1 승리를 이끌며 기분 좋은 출발을 알렸다. 지난 4월 15일 울산 HD와의 원정 경기에서도 혼자 두 골을 몰아치며 4대2 승리에 앞장섰다. 덕분에 서울은 2016년 4월 이후 3643일만에 울산 원정에서 승리를 거머쥐었다.

그러나 상승세는 여기까지였다. 송민규의 발끝은 무섭도록 차갑게 식었다. 무려 15경기 연속 득점을 기록하지 못했다. 2026년 북중미월드컵 휴식기 뒤에도 좀처럼 '폼'을 찾지 못하는 모습이었다. 흔들리던 송민규가 가장 중요한 순간 부활을 알렸다. 그는 15일 대전하나시티즌과의 홈경기에 교체 출전해 천금 동점골과 짜릿한 역전골을 꽂아 넣었다. 서울은 4대2로 역전승하며 환호했다. 3경기 연속 무승(2무1패)의 고리도 끊어냈다.

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송민규는 "경기 뒤 항상 '오늘은 몇 경기째 골을 넣지 못했는지' 체크를 했다. 10경기가 훌쩍 넘었다"며 "매번 나 스스로에게 많이 좌절하고, 자책도 했다. 보는 입장에선 '더 잘해줬으면'하는 생각을 하셨을 텐데, 나 스스로 가장 많이 생각했다. 이 팀에 온 이유를 보여줘야 하는데. 내가 많이 부족했던 것 같다"고 말했다.

그를 어둠 속에서 끌어내 준 것은 다름 아닌 동료들의 믿음이었다. 그는 "김기동 감독님께서 개인적으로 계속 컨디션 체크도 해주시고 솔루션도 주셨다"며 "코칭스태프, 선수들도 계속 '괜찮다. 잘할 수 있다'고 해줬다. 힘들면 그런 말이 잘 들어오지 않는다. 내가 반응하지 않는 데도 끊임없이 노력해주신 덕분에 고작 한 경기지만 폼을 회복할 수 있었던 것 같다"고 고마움을 전했다.

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송민규의 부활은 '대권 도전'에 나선 서울에 큰 힘이다. 서울은 리그 23경기에서 14승5무4패(승점 47)를 기록하며 1위를 달리고 있다. 최근 주춤했지만 대전전 승리로 분위기 반전의 발판을 마련했다. 김 감독은 "송민규가 월드컵 휴식기 뒤에도 컨디션이 좋지 않았던 것은 사실이다. 송민규가 살아나야 나도 편하고, 팀도 편하게 경기할 수 있다고 생각한다. 남은 경기 잘했으면 좋겠다"고 바람을 드러냈다. 서울은 22일 FC안양과 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com