오현규의 베식타스 상대도 안 된다...튀르키예 최강 구단 탄생 임박, '파라오' 살라 다음은 '발롱도르' 벤제마 "협상 돌입"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]튀르키예 최강 구단이 탄생할 예정이다.

튀르키예 이적시장 전문가 야지즈 샤분쿠오글루 기자는 19일(한국시각) 개인 SNS를 통해 '카림 벤제마가 트라브존스포르에 제안됐다. 벤제마의 이적 협상에 돌입했다'고 보도했다.

살라는 이번 여름 리버풀을 떠나 튀르키예 구단인 트라브존스포르에 합류했다. 2년 계약을 체결했다. 당초 사우디아라비아와 미국 메이저리그사커가 가장 앞서 나가고 있다는 평가를 받았으며, 유럽 구단들의 이름까지 거론됐다. 사우디는 이미 지난해 여름부터 살라에게 2100억에 달하는 연봉 제안까지 건넸다는 소식도 전해진 바 있다. 이후 베식타스가 등장했다. 협상에 돌입했지만, 살라를 품지 못했다.

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뜻밖의 행선지는 트라브존스포르였다. 비결은 역시 노력과 투자였다. 데일리메일은 '트라브존스포르는 살라에게 팀 공격을 이끄는 역할과 함께 튀르키예 리그 최고 연봉 조건을 제시했다. 또한 안드레 오나나가 임대 생활을 하며 살라에게 직접 전화해 대화를 나눴다. 이 실득이 큰 영향을 미쳤다'고 설명했다.

살라는 첫 경기부터 맹활약을 펼쳤다. 튀르키예 수페르리그 1라운드에 교체 출전해 득점은 기록하지 못했으나, 리그를 뒤흔들 위협적인 공격력을 선보이며 기대감을 키웠다. 하지만 트라브존스포르의 영입은 살라가 끝이 아니다. 또 하나의 대형 영입을 노리고 있다. 주인공은 벤제마다.

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프랑스를 대표하는 공격수였던 벤제마는 지난 2004년 프랑스 명문 올랭피크 리옹에서 프로에 데뷔하며 이름을 알렸다. 이후 2009년 레알에 합류해 세계 최고의 공격수 중 한 명으로 거듭났다. 특히 벤제마는 호날두, 가레스 베일과 함께 'BBC라인'을 구축하며 세계 최고의 공격 트리오로 활약하기도 했다. 호날두가 팀을 떠난 이후 공격의 핵심적인 역할을 소화하며 팀을 이끌었고 2022년 발롱도르까지 수상했다.

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벤제마는 2023년 여름 사우디아라비아로 무대를 옮겼다. 알이티하드로 이적했다. 득점력은 여전했다. 2023~2024시즌 33경기 16골, 2024~2205시즌에는 33경기 25골로 맹활약했다. 2025~2026시즌에는 시즌 도중 알힐랄로 이적하며 34경기에서 25골을 넣었다.

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여전한 득점력을 선보이는 벤제마는 알힐랄이 새로운 공격수 영입을 원하며 팀을 떠날 준비 중이다. 이를 노린 팀이 트라브존스포르다. 살라와 벤제마의 만남은 튀르키예 리그 우승 경쟁을 뒤흔들 공격 조합의 탄생을 알릴 수 있다. 베식타스, 갈라타사라이, 페네르바체 등 전력 보강에 힘쓰는 팀들에게도 경계 요소다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com