'닥공하니 수비가 두 경기 연속 3실점 와르르' 2연패 전북 현대, 감독의 '게임 플랜'이 꼬이고 있다..'팬들은 정정용을 의심하기 시작했다'

전북 현대 정정용 감독 사진제공=한국프로축구연맹

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[스포츠조선 노주환 기자]'K리그 디펜딩 챔피언' 전북 현대가 최근 제주 SK(1대3)와 부천FC(2대3)에 연달아 수비가 무너지며 2경기 연속으로 완패했다. 수비가 안정됐다고 판단, 공격적으로 라인 컨트롤을 했다가 2연패했다.

게임 플랜이 꼬여버린 전북 정정용 감독은 부천전 패배 후 기자회견에서 "죄송하다. 할 말이 없다"며 고개숙였다. 전북을 응원하기 위해 부천종합운동장을 찾은 원정 팬들은 선수단에 "닥공을 펼쳐라"고 외쳤다. 공격적으로 나가 상대를 물리치라는 것이다. '닥치고 공격'은 2010년대 전북이 K리그를 씹어 먹던 시절의 팀 컬러였다.

정 감독은 지난 1일 홈 '전주성'에서 선두 FC서울을 상대로 수비 위주의 조심스런 경기를 펼쳐 0대0 무승부를 거뒀다. 당시 전북 팬들은 큰 실망감을 드러냈다. '홈에서 왜 공격적으로 경기 운영을 하지 않느냐'는 불만의 목소리가 빗발쳤다. 이후 전북은 상대적으로 팀 전력이 약한 제주와 부천을 상대로 수비라인을 바짝 끌어올려 공격적인 게임 플랜을 펼쳐보였다.

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부천 전북전 모습 사진제공=한국프로축구연맹

하지만 수비라인에서 실수가 나왔고, 게다가 상대의 전광석화 같은 빠른 역습까지 나오면서 연속 3실점하며 와르르 무너졌다. 부천 상대로는 스피드와 드리블 돌파가 뛰어난 윙어 갈레고에게 당했다. 1골-1도움을 기록한 갈레고는 전북의 측면과 넓은 수비 뒷공간을 자기 집 앞마당처럼 활개 쳤다. 앞선 제주전에선 네게바에게 해트트릭(3골)을 얻어맞았다. 전북은 정규리그 4위까지 떨어졌다.

팬들은 전북 사령탑 1년 차인 정 감독을 의심하기 시작했다. '하나은행 K리그1 2026'시즌의 후반기, 전북은 2승2무4패로 부진하다. 경기장을 찾은 팬들은 정 감독을 향해 비판을 서슴없이 토해내고 있다. 정 감독은 이번 시즌 시행착오를 겪고 있다. 그가 생각한 대로 풀리지 않는 경기가 최근 자주 나오고 있다.

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현재 1위 FC서울(승점 47)과 전북(승점 34)의 승점 차는 무려 13점이다. 전북이 이 차이를 좁히기 위해선 무승부보다 이기는 경기 운영을 하는 게 맞다. 공격적인 게임 플랜이 올바른 판단이다. 최근 전북은 공격 성향이 상대적으로 강한 이승우를 계속 선발 출전시키고 있다. 여름 이적시장에서 공격진 보강을 위해 브라질 출신의 윙어 이탈로, 공격형 미드필더 도도를 영입했다. 그런데 지난 두 경기처럼 수비라인에서 버텨주지 못하고 큰 구멍이 생기면 게임 플랜을 유지하기 어렵다.

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전북 현대 선수들 사진제공=한국프로축구연맹

전북은 22일 홈에서 울산 HD와 '현대가 더비'를 갖는다. 전북은 올해 위기 때마다 울산을 두 차례 잡고 기사회생했다. 지난 4월 2대0, 지난달엔 3대1로 두 경기 연속으로 2골 차 승리했다. 정 감독은 "후방에서 빌드업을 하는 과정에서 실수가 나오면서 어려움을 겪었다. 공격적인 시도는 계속하고 있지만 수비 전환 과정에서 상대 역습을 허용하는 부분이 우리에게 가장 큰 과제"라며 "팀 분위기를 잘 추슬러 다시 반등하겠다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com