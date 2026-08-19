'조규성→이기혁' J리그 링크…日, 다시 韓 선수 관심 불붙나

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 조규성이 돌진하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 경기에 나선 이기혁의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]일본 J리그가 대한민국으로 눈길을 다시 돌리고 있다. 한동안 잠잠하던 '한국 선수 관심'이 수면 위로 떠오르는 모습이다.

실제로 올 여름 이적시장에서 조규성(28·미트윌란·덴마크) 이기혁(26·강원) 조현택(25·울산) 등 국가대표를 포함한 한국 축구 스타 이름이 J리그와 '링크'됐다. 김건웅(29)은 최근 제주 SK를 떠나 콘사도레 삿포로, 박호민(25)도 인천 유나이티드에서 사간 도스로 이적했다.

J리그는 추춘제의 원년이다. 여름 이적시장도 뜨겁다. K리그 출신의 다양한 이름이 오르내리는 현상에 대해 A관계자는 "우리나라 선수들이 유럽에서 좋은 활약을 보이고 있다. 최근 일본에서 거론되는 이름 대부분은 유럽에서도 관심을 받는 선수들이다. 실력이 검증된 선수들인 셈"이라며 "이들이 향후 유럽 진출을 하게 될 경우 얻는 '기회비용'도 있다. 이른바 '투자'의 개념도 포함돼 있는 것이다. 일본에는 아직도 '박지성의 향수'가 남아 있다"고 분석했다. 박지성은 J리그(교토)에서 데뷔, 이후 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 무대까지 밟았다.

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일본이 21세 이하(U-21) 리그를 창설하면서 문이 더 넓어졌다는 평가도 있다. 과거 J리그가 각 구단의 전력을 높여 질적 향상을 꾀한다는 취지로 외국인 선수의 문을 넓혔던 것과 비슷한 상황이다. B관계자는 "이제 막 고등학교를 졸업하거나 대학생 신분 선수들이 J리그에 건너가는 사례도 많다. 어린 선수들을 영입해 추후 이적료를 받고 이적 시키는 계획도 있다. 한국 선수는 이적료를 받을 수 있다는 인식이 있다"고 했다.

사진=전북 현대 구단 공식 계정

J리그의 한국 관심은 단순히 한국인 선수에만 머물지 않는다. K리그에서 뛰는 외국인 선수로도 뻗어난다. K리그에서 긍정적인 모습을 보였던 오베르단은 최근 전북 현대에서 파지아노 오카야마로 둥지를 옮겼다. 오카야마는 오베르단 영입을 위해 150만달러(약 20억원)를 투자한 것으로 알려졌다. B관계자는 "K리그에서 뛰는 선수들은 가성비가 좋다는 인식이 있다. 물리적 거리도 가깝다. 남미, 유럽까지 직접 가지 않고 K리그에서 뛰는 외국인 선수들을 살필 수 있다는 장점이 있다"고 했다.

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다만 J리그 러시에 대해선 아직 신중해야 한다는 의견도 있다. C관계자는 "최근 한국 및 K리그 선수를 눈여겨보는 구단은 소수인 듯하다. 마치다, 오카야마 등 그동안 K리그에 관심이 많았던 일부 구단이 조금 더 적극적으로 나서는 느낌이다. 최근 승격을 통해 자금력이 확보된 상황"이라며 확대 해석을 경계했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com