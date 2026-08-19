'충격, 예상을 깨트릴 것이다' 아틀레티코 'NEW 7번' 이강인, 말라가와 개막전 선발 출전 전망, 유럽 복수 매체들 'LEE, 중앙 공격형 미드필더로 홈 데뷔전'

소파스코어의 아틀레티코 말라가전 예상 선발 라인업 캡처=소파스코어 홈페이지

사커웨이의 아틀레티코 말라가전 선발 예상 라인업 캡처=사커웨이 홈페이지

이강인 캡처=아트레티코 마드리드 sns

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[스포츠조선 노주환 기자]한국 축구 대표팀 에이스 이강인(25·아틀레티코 마드리드)이 정규리그 개막전에 선발 출전할 수 있다는 유럽 현지 매체들의 예상이 나오고 있다. 유럽 소파스코어, 사커웨이 등은 아틀레티코의 새로운 '7번' 이강인이 말라가와의 시즌 개막전에서 선발 출전을 예상했다.

아틀레티코는 20일 오전 4시(한국시각) 스페인 마드리드 리야드 에어 메트로폴리타노 스타디움에서 말라가와 2026~2027시즌 라리가 개막전을 갖는다. 이번 여름 이적시장에서 아틀레티코로 이적한 이강인은 말라가 상대로 데뷔전을 가질 예정이다. 홈팬들에게 첫 선을 보이는 경기가 될 수 있다. 승격팀인 말라가는 8년 만에 라리가(1부) 무대를 밟게 됐다.

일부에선 이강인이 병역 특례 관련 서류 발급 지연으로 팀 합류가 늦어 개막전 선발 출전 보다 조커로 후반전에 나설 수 있다는 전망을 내놓기도 했다. 그는 아틀레티코의 국내 프리시즌 투어에 맞춰 선수단에 합류했다. 이강인은 아틀레티코 선수들과 함께 맨체스터 시티, 마르세유 상대로 프리시즌 두 차례 친선경기에 출전했다.

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9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 팀 동료에게 박수를 보내고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

하지만 매체 소파스코어는 이강인을 예상 선발 라인업에 올렸다. 디에고 시메오네 감독이 이강인을 중앙 공격형 미드필더로 선발 기용할 것으로 전망했다. 3-4-1-2 포메이션으로 말라가를 상대할 것으로 봤는데 최전방에 오르티스-루크먼, 2선에 이강인, 허리에 그리말도-코케-바리오스-시메오네, 스리백에 한츠코-르노르망-푸빌, 골키퍼 오블락을 투입할 것으로 예상했다. 주 득점원 훌리안 알라베즈는 결장이 이미 예고됐다. 시메오네 감독은 사전 기자회견에서 FC바르셀로나로 이적을 원했던 알라베즈가 개막전에 투입할 몸상태가 아니라고 밝혔다. 공격수 알렉산더 소를로스는 부상 중이라 결장한다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 경기에 투입되고 있다. 작전지시를 하는 디에고 시메오네 감독의 모습. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

또 다른 매체 사커웨이는 아틀레티코가 말라가를 맞아 3-5-2 전형으로 나설 것으로 봤다. 이 매체도 이강인의 선발 투입을 예상했다. 대신 이강인의 위치를 허리 쪽으로 약간 내려서 전망했다. 최전방에 오르티스-루크먼 투톱, 허리에 그리말도-이강인-코케-바리오스-시메오네, 스리백에 한츠코-르노르망-푸빌, 골키퍼 오브락이 들어갈 것으로 봤다. 두 매체의 아틀레티코 마드리드 예상 베스트11이 정확히 일치하고 있다.

9일 서울월드컵경기장에서 열린 맨체스터 시티와 아틀레티코 마드리드의 경기. 이강인이 워밍업에 나서고 있다. 상암=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.08.09/

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예상 선발 라인업은 그야말로 전망일 뿐이다. 이강인의 선발 투입 여부는 경기 한 시간 전에 정확히 알 수 있다. 아틀레티코는 말라가전 킥오포 한 시간 전인 오전 3시쯤 선발과 교체 명단을 공식 채널을 통해 공지할 예정이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com