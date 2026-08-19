[단독]'막판 버저비터' 수원의 승격 승부수, '김포 에이스' 루이스 품었다!

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[스포츠조선 박찬준 기자]수원 삼성이 막판 대어를 품었다. K리그 이적시장에 정통한 관계자는 "수원이 김포FC의 공격수 루이스를 영입한다. 이적시장 마감 막판 결정이 됐다"고 전했다.

아무도 예상 못한 깜짝 영입이다. 루이스는 막판 매물로 나왔다. 당초 김포는 루이스를 지키겠다는 입장이었지만, 횡령 사건 이후 구단 재정이 급속도로 악화됐다. 몇몇 선수들을 내보내는 것으로는 해결이 되지 않았다. 울며 겨자먹기로 핵심 외인들을 시장에 내놓았다.

그중 가장 큰 주목을 받은 것은 역시 루이스였다. 콜롬비아 출신의 루이스는 김포의 에이스다. 2023년 김포 유니폼을 입은 루이스는 첫 해부터 맹활약을 펼쳤다. 무려 16골을 넣었다. 득점왕을 거머쥐었다. 루이스의 활약 속 김포는 K리그2 3위에 오르며, 창단 첫 승강 플레이오프까지 올랐다. 루이스는 K리그2 베스트11에도 이름을 올렸다.

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루이스는 이후에도 꾸준히 좋은 모습을 보였다. 2024년 15골-3도움을 기록하며 K리그2 베스트11을 차지한 루이스는 2025년에도 14골을 폭발시켰다. 당연히 많은 클럽들이 루이스를 주시했다. K리그1, 2를 가리지 않았다. 하지만 김포는 루이스를 붙잡았고, 루이스 역시 김포의 재계약 제안을 받아들었다.

루이스는 올 시즌에도 21경기에서 10골을 넣으며 변함없는 활약을 펼쳤다. 그런 루이스를 향해 많은 팀들이 관심을 보였다. 협상은 쉽지 않았다. 큰 돈이 필요한 김포는 자신들이 제시한 금액을 고수했다. 루이스의 존재감과 가치를 고려, 원하는 금액이 충족되지 않을시 보내지 않겠다는 뜻을 전했다.

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많은 팀들이 오퍼도 제대로 하지 못하고, 입맛을 다셨다. 하지만 이적시장 마지막 날 수원이 참여하며 기류가 바뀌었다. 득점력에 문제가 있던 수원에게 검증된 루이스는 매력적인 카드였다. 줄다리기가 이어졌다. 결렬되는 듯 했던 협상은 막판 극적으로 타결됐다. 서류 때문에 이적이 무산될 수 있을 정도로 긴박한 마지막이었다.

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결국 수원은 루이스를 품었다. 루이스까지 가세한 수원은 승격에 대한 의지를 다시 한번 드러냈다. 수원은 올 시즌 압도적인 수비력으로 선두를 유지 중이지만, 31골 밖에 넣지 못하는 빈공이 고민이었다. 김지현이 부상으로 쓰러지고, 일류첸코까지 보낸 수원은 여름이적시장에서 두비츠카스와 김결을 영입하며 전방을 보강했다. 하지만 성에 차지 않았다. 영끌을 하며 루이스를 품었다. 최강의 공격진을 갖추게 된 수원은 승격을 위한 힘찬 발걸음을 이어가게 됐다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com