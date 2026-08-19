'韓 축구 레전드' 박지성 귀에 꽂힌 한마디 "유소년이 뛸 운동장이 없어요"…K-혁신위 경청회 깊은 울림 속 성료[현장에서]

사진제공=대한축구협회

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[천안=스포츠조선 윤진만 기자]"아이들이 넓은 운동장에서 즐겁게 뛰어놓을 수 있도록 해주세요." K-축구 혁신위원회 경청회에선 다양한 말이 쏟아져 나왔지만, 물줄기는 결국 하나, 유소년 선수들의 '건강한 성장'으로 모였다. 박지성 K-축구 혁신위원회 공동위원장은 현장의 목소리를 발판 삼아 한국 축구 발전을 위해 노력하겠다고 화답했다.

K-축구 혁신위원회 경청회가 19일 충남 천안 코리아풋볼파크 스타디움 1층 대강당에서 열렸다. 박지성·유승민 공동위원장을 비롯해 최휘영 문화체육관광부 장관, 이영표 해설위원, 박주호 전 국가대표전력강화위원, 김승희 대한축구협회 전무이사, 조연상 한국프로축구연맹 사무총장, 유영근 변호사, 김대희 부경대 교수 등 혁신위원회 위원과 선수, 지도자, 학부모, 시도축구협회 관계자, 축구팬 등 100여명이 참석했다.

한국 축구 전반의 구조적 개선의 필요성에 대한 사회적 요구에 부응하려는 취지로 지난달 출범한 혁신위는 총 6차례 회의를 거쳐 차기 대한축구협회장 선거제도와 선거인단 구성, 대한체육회 규정 개정 등 선거 관련 제도 개선을 논의했다. 7차 회의를 겸한 경청회는 유소년 선수 육성 방안에 포커스를 맞췄다.

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현장을 찾은 지도자, 학부모, 선수들은 유소년 축구의 '현실'을 논했다. 초중고 축구 인프라 개선, 유소년 육성의 방향성, 입시 제도 등 유소년 축구의 전반적인 구조 변화의 필요성에 대해선 너나 할 것 없이 한목소리를 냈다. 이현우 신림중 감독은 "30년 전 중학교 선수들이 뛰는 경기수와 지금 경기수가 별반 다르지 않다. 중학교 1학년은 경기 자체가 없다"라고 털어놨다. 유소년들이 꿈을 펼칠 운동장 부족 현상 및 부족한 대회 출전 기회에 지도자, 학부모 모두 공감했다.

김민덕 경기 진건초 감독은 "초등학교 팀은 큰 운동장에 라인을 그어서 사용한다. 그런데 새 경기장은 라인을 그리지 말라는 이유로 쓰지 못하게 한다. 부상 위험도가 높은 낙후된 경기장에서 뛴다"라고 안타까움을 토로했다. 학부모 유희연씨는 "주소지 이전 문제가 아이들 발목을 잡고 있다. 아이들이 더 나은 환경에서 체계적인 경험을 할 수 있도록 해달라"라고 목소리를 높였다. 이주한 과천초 감독은 "혹서기, 혹한기에 전국대회가 치중되어 있다. 이 시기에 대회를 치르면 선수들의 안전, 경기력 저하 등 문제가 발생한다. 선수들의 성장에 초점을 맞춘다면 봄과 가을에 대회를 편성해야 한다"라고 강조했다. 김순호 경신고 감독은 "월드컵 조별리그 탈락은 10년 전부터 예견된 것과 다름없다. 대한축구협회는 큰 물줄기를 바꿔서 좋은 시스템에서 좋은 선수가 배출될 수 있도록 바뀌어야 한다"라고 주장했다.

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현장의 목소리를 경청한 박지성 공동위원장은 경청회를 마치고 "연습할 수 있는 장소(운동장)가 없다라는 건 연습을 할 수 없다라는 말이나 마찬가지다. 그 부분이 가장 크게 와닿았다"라고 말했다.

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최휘영 문체부 장관은 "선수들이 마음껏 뛸 수 있는 환경을 만들어드리는 일이 한국 축구의 신뢰를 회복하는 첫 번째 길이라는 걸 이 자리에서 절감하게 됐다. 운동장이 부족해 운동을 못한다는 말, 경기를 뛰고 싶어도 뛰지 못한다는 말은 체육 행정을 맡고 있는 저의 마음을 아프게 하고, 책임감을 느끼게 한다. 특히 아이들이 혹서기, 혹한기라는 가장 고통스러운 환경에서 뛰게 한다는 건 정말 비교육적이고, 일종의 학대 행위가 아닐까 생각한다. 반드시 불합리하고 잘못된 이 일을 바로잡을 방법을 찾겠다"라고 답했다.

천안=윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com