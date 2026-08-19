4일 만에 다시 만났다! 8강행 티켓 노리는 안양vs제주, 선발 명단 발표[현장라인업]

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[안양=스포츠조서 이현석 기자]8강행을 두고 다시 마주했다. FC안양과 제주SK가 4일 만에 코리아컵에서 리턴 매치를 벌인다.

안양과 제주는 19일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열리는 '2026~2027시즌 코리아컵' 16강전을 앞두고 있다.

두 팀은 앞서 15일 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 맞대결을 벌였다. 당시 제주가 안양을 2대0으로 꺾으며 승리를 차지했다. 이번엔는 8강행을 두고 다툰다. 최근 분위기는 제주의 편이다. 제주는 코리아컵 포함, 9경기 무패(5승4무)라는 뜨거운 상승세를 보이고 있다. 안양은 최근 3연패를 기록 중이다. 다만 안양은 최근 제주와의 홈 맞대결에서 3연승을 기록했다.

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안양은 4-3-3 포메이션으로 나선다. 공격진에 아일톤 블레이즈 채현우, 중원은 이진용 김보경 한가람이 선다. 수비진은 주현우 김동진 김영찬 김지훈이 구성한다. 골문은 김다솔이 지킨다.

제주는 3-4-3 포메이션으로 맞선다. 공격진은 최병욱 김신진 신상은 중원은 이탈로, 박창준, 수비는 조인정 박민재 김재우 장민규 권기민이 나선다. 골키퍼 장갑은 허자웅이 낀다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com