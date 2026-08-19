"모든 경기에서 승리만 노린다" 코스타 감독의 단호한 의지..."경기력-야망 계속 유지해야"[현장인터뷰]

Advertisement

Advertisement

[안양=스포츠조서 이현석 기자]세르지우 코스타 제주SK 감독은 승리만을 바라보고 있다.

제주는 19일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열리는 FC안양과 '2026~2027시즌 코리아컵' 16강전을 앞두고 있다.

두 팀은 앞서 15일 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 맞대결을 벌였다. 당시 제주가 안양을 2대0으로 꺾으며 승리를 차지했다. 이번엔는 8강행을 두고 다툰다. 최근 분위기는 제주의 편이다. 제주는 코리아컵 포함, 9경기 무패(5승4무)라는 뜨거운 상승세를 보이고 있다. 안양은 최근 3연패를 기록 중이다. 다만 안양은 최근 제주와의 홈 맞대결에서 3연승을 기록했다.

Advertisement

코스타 감독은 경기 전 취재진과 만나 "지난 경기 결과가 다른 경기에 영향을 주지는 않을 것"이라며 "우리가 최선을 다해 준비했고, 기회를 못 받았던 선수들이 일부 기회를 받는다. 다만 피지컬적으로 준비가 더 되어 있는 선수들이 경기에 뛰게 된다. 내가 굉장히 믿는 선수들이고, 잘해줄 것이라 믿는다"고 했다.

제주는 이날 베스트11 선수들을 많이 선발에 포함시켰다. 리그와 코리아컵, 다시 리그로 이어지는 고된 일정에도 불구하고 승리 의지를 불태우는 사실을 명단으로 드러냈다. 코스타 감독은 "스쿼드에 선수들이 많지 않다. 선수들을 다 데리고 올 수밖에 없었다. 컵대회에 진지함을 갖고 임하려고 한다. 피지컬적으로 우리는 준비가 되어 있다. 항상 많은 기회를 받는 팀으로서 경기를 하고자 한다"고 했다.

Advertisement

이어 "우리는 이렇게 계속 나가야 한다. 경기마다 생각해야 한다. 지나간 것은 바꿀 수 없으며, 우리는 모든 경기에서 승리만을 위해 싸울 것을 약속할 수 있다. 우리가 어디에서 오고, 어디까지 도달하기 위해 무얼 경험했는지를 잊지 않아야 한다. 그래야 우리가 계속 긍정적인 결과를 가져올 수 있다. 경기력과 야망은 계속 유지해야 한다"고 강조했다.

Advertisement

제주는 이날 긴 이동 시간으로 인한 피로도도 고려하지 않을 수 없었다. 다만 코스타 감독은 "피로도가 경기의 핑계가 되어서는 안 된다. 훈련 스케줄 등으로 피로도를 관리 중이다. 긴 거리는 결과에 영향이 없다. 제주에 올 때부터 이런 부분은 인지하고 있었기에 받아들여야 한다"고 했다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com