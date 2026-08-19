'韓 국가대표 수비수' 이한범 덕분이다! 클럽 브뤼헤, 구단 역사상 최초 대기록 예고..."사상 첫 이적료 수입 1억 유로 달성 기회"

사진=이한범 SNS 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범의 영입 이후 클럽 브뤼헤가 엄청난 기록을 세울 수 있을 전망이다.

벨기에의 부트발포커스는 19일(한국시각) '클럽 브뤼헤는 올여름 조엘 오르도네스를 매각하려 한다. 기록 경신을 앞뒀다'고 보도했다.

부트발포커스는 '브뤼헤는 올여름 조엘 오르도네스의 이적을 통해 큰 수익을 올리기를 기대하고 있다. 오르도네스는 현재 발 골절로 경기에 나서지 못하고 있지만, 그의 이적이 성사된다면 구단의 이적료 수입이 새로운 기록을 경신할 가능성이 있다'고전했다.

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이어 '지난 1월 브뤼헤는 오르도네스에 대한 4천만 유로의 이적 제안을 거절했다. 그의 시장 가치는 여전히 3천3백만 유로로 평가되고 있으며, 매각이 성사될 경우 처음으로 1억 유로의 수익 달성에 근접할 것으로 예상된다'고 덧붙였다.

사진=X 캡처

브뤼헤는 이번 여름 이적시장에서 막대한 수익을 벌여들었다. 알렉산다르 스탄코비치(인터 밀란)를 시작으로, 자이드 아브네르 로메로(헤타페), 크리스토스 촐리스(아스널), 라파엘 온예디카(프랑크푸르트) 등 빅리그로 진출한 선수들의 이적료로 수익을 올렸다.

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또 한 명의 매각 후보는 2004년생 수비수 조엘 오르도네스다. 오르도네스는 브뤼헤에서 활약해 2026년 북중미월드컵 에콰도르 대표팀에 승선하는 등 에콰도르산 유망주 중 높은 평가를 받는 선수 중 한 명이다. 센터백이지만, 뛰어난 수비와 더불어 발밑까지 뛰어난 자원이다. 올여름 브뤼헤는 오르도네스를 매각해 이적 수익을 경신할 계획이다.

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브뤼헤가 오르도네스 매각에 적극적일 수 있는 이유는 이한범 영입 덕분이다. 2026년 여름 이한범은 미트윌란을 떠난 클럽 브뤼헤로 이적했다. 도약을 위한 선택이었다. 미트윌란에서 오랜 적응기 끝에 유럽 무대에서 활약의 신호탄을 쏘아올렸던 이한범은 올여름 여러 구단의 관심을 받았다. 성급한 이적 대신 빅리그로 향하는 확실한 발판이 될 수 있는 브뤼헤를 택했다.

사진=이한범 SNS 캡처

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당초 적응 문제에 대한 우려도 있었으나, 이한범은 단 한 경기 만에 이런 걱정을 지웠다. 벨기에 브뤼헤의 얀 브레이델 스타디움에서 열린 코르트레이크와의 2026~2027시즌 벨기에 프로축구 주필러리그 개막전에서 선발 출전해 실점 위기를 막는 엄청난 태클을 비롯해 단단한 수비, 뛰어난 발밑 기술로 단숨에 브뤼헤 팬들의 마음을 사로 잡았다. 오르도네스의 빈자리를 채울 활약을 완벽하게 선보였다.

이한범 또한 활약을 이어간다면 내년 여름 브뤼헤의 이적 수익에 보탬이 될 수 있다. 브뤼헤 소속 선수들의 빅리그 진출 사례가 늘고 있기에 꾸준한 활약이 중요할 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com