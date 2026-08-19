창단 첫 코리아컵 8강 진출, 안양 리턴 매치에서 웃었다...제주전 2-1 역전승[현장리뷰]

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[안양=스포츠조서 이현석 기자]8강행 티켓을 두고 4일 만에 마주한 FC안양과 제주SK, 이번에는 안양이 웃었다.

안양은 19일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 제주와의 '2026~2027시즌 코리아컵' 16강전에서 2대1로 승리했다.

두 팀은 앞서 15일 '하나은행 K리그1 2026' 23라운드에서 맞대결을 벌였다. 당시 제주가 안양을 2대0으로 꺾으며 승리를 차지했다. 이번엔는 8강행을 두고 다퉜다. 최근 분위기는 제주의 편이었다. 제주는 코리아컵 포함, 9경기 무패(5승4무)라는 뜨거운 상승세를 보이고 있었다. 반면 안양은 최근 3연패를 기록 중이었다.

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안양은 4-3-3 포메이션으로 나섰다. 공격진에 아일톤 블레이즈 채현우, 중원은 이진용 김보경 한가람이 섰다. 수비진은 주현우 김동진 김영찬 김지훈이 구성했다. 골문은 김다솔이 지켰다.

제주는 4-2-3-1 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 김신진, 2선은 최병욱 박창준 신상은이 섰다. 이탈로와 장민규가 3선에서 호흡을 맞췄다. 수비진은 조인정 김재우 권기민 박민재거 구축했다. 골키퍼 장갑은 허자웅이 꼈다.

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전반 초반 안양이 제주의 골문을 노렸다. 전반 17분 좌측에서 김동진이 올린 크로스를 박스 중앙에 자리한 블레이즈가 헤더로 연결했으나, 공은 높게 뜨고 말았다. 제주도 기회를 잡기 위해 분전했다. 전반 19분 권기민이 빠른 역습으로 올라왔으나, 동료들이 따라오지 못하며 슈팅까지 이어가지 못했다.

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선제골은 문전에서 집중력을 발휘한 제주가 넣었다. 전반 31분 박스 우측 깊숙한 곳에서 공을 잡은 신상은은 침착하게 크로스를 올렸다. 수비를 뚫어낸 공을 침투한 최병욱이 마무리하며 골망을 흔들었다.

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선제 실점 이후 안양은 추격을 위해 나섰다. 전반 35분 역습 상황에서 아일톤의 패스에 이은 이진용의 슈팅이 선방에 막혔다. 전반 36분에는 아일톤이 박스 좌측에서 직접 슈팅을 시도했으나, 공은 높게 뜨고 말았다. 전반 44분 좌측에서 전환 패스를 받은 아일톤이 직접 중거리 슛을 시도했다. 강하게 날아간 슈팅을 허자웅이 선방하며 제주가 위기를 넘겼다. 안양은 전반 추가시간 2분 우측에서 올라온 채현우의 크로스를 김영찬이 헤더로 마무리했지만, 골대 옆으로 향했다. 전반은 제주의 1-0 리드로 마무리됐다.

안양이 후반 이른 시점에 추격에 성공했다. 후반 3분 프리킥 상황에서 올라온 공을 이탈로가 헤더로 처리했지만, 박스 중앙으로 흘렀다. 이를 김영찬이 마무리하며 골망을 흔들었다.

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경기를 원점으로 돌린 두 팀은 다시 리드를 잡기 위한 공격에 나섰다. 제주는 후반 11분 박스 앞 프리킥 기회에서 김신진의 슈팅이 골대를 조금 벗어났다. 후반 12분에는 안양이 역습에 나섰고, 채현우의 중거리 슛이 허자웅 정면으로 향했다.

안양이 경기를 뒤집었다. 후반 23분 박스 우측 깊숙한 곳에서 공을 잡은 최건주가 박스 중앙으로 연결한 패스를 이진용이 쇄도하며 마무리해 골문을 갈랐다.

경기는 안양의 2대1 승리로 마무리됐다.

안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com