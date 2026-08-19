"지더라도 오늘처럼 져야" 선수들의 노력 인정한 코스타 감독..."과거에 얽매여 있으면 안 돼"[현장기자회견]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]세르지우 코스타 감독은 패배의 아쉬움에도 선수들을 독려했다.

제주는 19일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 FC안양과의 '2026~2027시즌 코리아컵' 16강전에서 1대2로 패배했다. 제주는 이번 패배로 최근 뜨거웠던 상승세에 제동이 걸렸다. 무패 행진도 10경기까지 늘리지 못하고 마쳤다.

세르지우 코스타 감독은 경기 후 기자회견에 참석해 "90분 동안 팽팽한 경기였다. 포지셔닝, 공격, 점유율, 골 찬스 모두 두 팀이 팽팽했다. 상대가 더 효율적이었고, 2골을 넣어 승리를 가져갔다. 다음 라운드에 진출하지 못해 슬프지만, 우리는 이번 경기에 모든 것을 쏟았다"고 소감을 밝혔다.

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오늘 제주에서 유일한 득점을 터트린 최병욱에 대해서는 "내가 굉장히 믿는 선수다. 전반에 좋은 경기를 했다. 원했던 공간 침투, 그리고 득점을 보여줬다. 사실 골보다도 공수에서 좋은 퍼포먼스를 전체적으로 보여줬다"고 했다.

무패 행진이 끊겻지만, 코스타 감독은 곧바로 다음 경기를 바라봤다. 그는 "내가 해줄 수 있는 가장 큰 동기부여는 지더라도 오늘처럼 져야 된다는 말이다. 선수들이 할 수 있는 최선을 다하고 피지컬적인 최선을 보여줬다. 계속 이어가야 한다. 매 경기 승리를 위해 싸우자고 말한다. 김천전도 벌써 생각 중이다. 오늘 패배로 슬프지만, 이기려고 하는 팀은 질 때 이런 슬픔도 겪는다. 내일부터는 다시 김천전을 생각하겠다. 과거에 얽매여 있으면 안 된다"고 했다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com