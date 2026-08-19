빠른 문제 수정, 리턴 매치 승리의 비결...유병훈 감독 "짧은 시간에도 노력해준 선수들 높게 평가"[현장기자회견]

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[안양=스포츠조선 이현석 기자]유병훈 FC안양 감독은 리턴 매치에서 승리를 거둔 선수들의 노력을 높게 평가했다.

안양은 19일 오후 7시30분 안양종합운동장에서 열린 제주와의 '2026~2027시즌 코리아컵' 16강전에서 2대1로 승리했다. 안양은 이번 승리로 구단 첫 코리아컵 8강 진출에 성공했다.

유병훈 감독은 경기 후 기자회견에 참석해 "지난 제주전에서 문제점이 나왔다. 그 부분을 수정하기 위해 짧은 시간 동안 노력해준 선수들을 높게 평가하고 싶다. 감정적으로 접근하기 보다는 우리의 문제를 파악하고 수정하는 데 시간을 들였다. 선수들이 먼저 실점한 후에도 집중력을 잃지 않고 역량을 보여줬기에 승리할 수 있었다. 다가오는 서울전에 모든 전력과 정신을 발휘하도록 하겠다"고 했다.

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후반 변화에 대해서는 "실점을 했지만, 한 번의 찬스를 주면서 실점한 것이다. 전략을 그대로 가져가려고 했다. 상대 4-4-2는 공격적이기에 뺏었을 때 공격적으로 나가는 것이 중요했다. 앞으로 패스를 전진하도록 시간을 썼다"고 했다.

사상 첫 8강 진출, 안양에는 또 하나의 분기점이다. 다만 유 감독은 한 경기마다 더 집중할 것을 강조했다. 그는 "내년까지 목표를 정하는 것도 중요하지만, 한 경기, 한 경기 잘해서 올라가는 것이 목표다. 어느 팀이 되더라도 그 라운드를 승리해서 다음 라운드에 오르도록 잘 준비하겠다"고 했다.

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안양은 이진용이 득점을 터트리며 경기를 뒤집었다. 유 감독은 "수비적으로 팀에 도움을 주고 있었다. 오늘 득점을 하고, 공수 밸런스를 조정하며 기회가 왔다. 앞으로도 팀에 득점 뿐만 아니라 궂은 일을 하면서 팀의 힘든 부분을 커버해주길 바란다"고 했다.

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다음 경기는 리그 FC서울전, 안양이 절대 물러설 수 없는 승부다. 유 감독은 "서울전은 항상 특별하다. 의미가 있는 경기다. 그래도 다행인 것은 오늘 경기를 승리함으로써 흐름을 서울전까지 이어갈 수 있게 됐다. 각별한 의미가 있기에 철저하게 준비하겠다. 문제점이 확실하게 고쳐진 것이 아니다. 반복되지 않도록 준비하는 것이 중요할 것이다"고 했다.

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안양=이현석기자 digh1229@sportschosun.com