[오피셜] 린가드 말 들었으면 K리그 초박살...'망한 월클' 약물 논란 포그바, 1년 만에 계약 해지 '최악 엔딩'

사진캡쳐=인디펜던트

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]제시 린가드의 절친 폴 포그바가 AS모나코에서 방출됐다.

모나코는 19일(한국시각) 공식 홈페이지를 통해 포그바를 방출하겠다고 발표했다. 구단은 '모나코와 프랑스 국가대표 미드필더 포그바는 2025년 프리시즌에 시작되었던 여정을 함께 마무리지음을 합의 하에 발표한다'고 밝혔다.

이어 모나코는 '초기에 설정했던 목표들이 부분적으로만 달성되었다는 점에 뜻을 같이하며, 모나코와 포그바는 새 시즌의 첫 공식 경기를 앞두고 2027년 6월까지 체결되어 있던 계약을 종료하기로 결정했다. 구단은 2018년 러시아월드컵 우승자인 포그바가 모나코에서의 여정 내내 보여준 신뢰와 극상의 프로의식에 대해 깊은 감사를 표한다'며 포그바를 방출한 이유를 설명했다.

Advertisement

마지막으로 포그바는 "저를 믿어주신 회장님과 경영진, 팀 동료들, 모든 코칭스태프 및 임직원, 그리고 모든 팬 여러분께 감사드린다. 이 구단과 공국을 대표해 뛸 수 있었던 것은 놀라운 경험이었다. AS 모나코는 특별한 구단이며, 비록 제가 바랐던 만큼 많은 경기에 출전하지는 못했지만 이 구단의 유니폼을 입을 수 있는 기회를 얻었던 것에 항상 감사할 것"이라고 인사를 전했다.

포그바는 한때 누구도 부정할 수 없는 세계 정상급 미드필더였다. 맨체스터 유나이티드에서 성장했으나 유벤투스에서 완전한 월드 클래스 선수로 거듭났다. 당시 이적 과정에서 알렉스 퍼거슨 전 감독을 화나게 해 맨유 팬들의 상당한 미움을 받았다.

Advertisement

재능은 남달랐다. 유벤투스에서 2015년 월드 베스트 일레븐에 이름을 올리며 최고의 자리에 올랐다. 유벤투스에서 최고가 된 포그바는 조세 무리뉴 감독 시절 맨유로 다시 돌아왔다. 첫 시즌 유로파리그(UEL) 우승에 기여하면서 출발은 좋았다

Advertisement

AP연합뉴스

하지만 포그바는 맨유에서 이적료 값을 해내지 못했다. 무리뉴 감독과 사이가 틀어진 후 스스로 이적설을 만들었다. 1억500만유로(약 1713억원)에 이적한 선수가 자유계약으로 유벤투스로 돌아가자 포그바는 맨유 팬들의 영원한 블랙리스트에 이름을 올리게 됐다.

유벤투스로 돌아간 후 포그바는 부상을 당해서 월클다운 경기력을 전혀 선보이지 못했다. 이후 포그바는 커리어 인생 최대 위기에 직면했다. 2023년 9월, 유벤투스에서 뛰다가 받은 도핑 검사에서 테스토스테론 양성 반응이 나왔고, 이에 따른 국제반도핑재판소(CAS)는 4년간 선수 출전 금지라는 중징계를 내렸다. 유벤투스는 즉시 계약을 해지했다. 포그바는 항소 끝에 징계를 1년 6개월로 줄였다.

AFP연합뉴스

징계가 끝날 무렵 포그바는 여러 구단의 관심을 받았다. FC서울에서 뛰던 린가드가 포그바를 K리그와 데리고 싶다고 밝힐 정도. 하지만 모나코와 계약하면서 프랑스행을 선택했다. 그러나 포그바는 경기력을 전혀 회복하지 못한 채 부상에만 허덕였다. 이번 여름 프리시즌 동안에도 심각한 햄스트링 부상을 당한 것으로 파악됐다.

Advertisement

Advertisement

의미없는 가정법이지만 린가드의 말을 듣고 포그바를 데리고 왔다가는 K리그 구단이 큰 낭패를 볼 뻔했다. 포그바는 현재 미국 메이저리그사커(MLS) 등과 연결되고 있다.