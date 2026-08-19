'자이언트 킬링' 당진, 승부차기 끝에 '디펜딩 챔피언' 전북 꺾고 코리아컵 이변 연출...안양 구단 첫 8강 진출→대전-포항도 합류[코리아컵 종합리뷰]

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[스포츠조선 이현석 기자]코리아컵 16강 유일한 대대이변은 당진시민(3부)이었다. 당진시민은 전주월드컵경기장에서 열린 전북(1부)과의 '2026~2027시즌 하나은행 코리아컵' 16강전에서 연장을 2대2로 마치고, 승부차기까지 가는 접전 끝에 5-3으로 승리했다. 구단 역사상 첫 코리아컵 8강 진출이다. 2022년 부산교통공사 이후 4년 만에 3부 이하의 팀이 8강에 올랐다.

초반부터 기세를 올렸다. 당진시민은 전반 11분 류연준의 골로 리드를 잡았다. 전반 20분 이탈로에게 실점했으나, 후반 5분 최시온의 골로 다시 달아났다. 당진시민은 후반 20분 교체 투입된 한석진에게 또다시 동점골을 헌납하며, 승부는 연장까지 이어졌다. 연장전에서도 득점은 터지지 않았다. 두 팀은 승부차기에서 희비가 엇갈렸다. 당진이 골키퍼 최영은의 선방에 힘입어 5-3으로 승리했다. 2라운드에서 K리그2 용인FC를 잡고 3라운드에서 여주FC와의 K3팀간 대결에서 승리했던 당진은 세미프로 팀 중 유일한 8강전 진출팀이 됐다.

코리아컵 16강 유일한 빅매치에서는 FC안양이 웃었다. 안양은 안양종합운동장에서 열린 제주SK와의 16강전에서 2대1로 승리했다. 안양은 이번 승리와 함께 창단 이후 첫 코리아컵 8강 진출에 성공했다. 반면 제주는 최근 뜨거웠던 기세, 무패 행진을 10경기까지 늘리지 못했다. 먼저 기세를 제압한 쪽은 제주, 전반 31분 박스 우측 깊숙한 곳에서 공을 잡은 신상은의 크로스를 최병욱이 마무리하며 리드를 잡았다. 다만 후반 기세를 탄 안양의 공격이 매서웠다. 후반 3분 프리킥 상황에서 올라온 공을 이탈로가 헤더로 처리했지만, 박스 중앙으로 흘렀다. 이를 김영찬이 마무리하며 골망을 흔들었다. 흐름을 탄 안양은 경기를 뒤집었다. 후반 23분 박스 우측 깊숙한 곳에서 공을 잡은 최건주가 박스 중앙으로 연결한 패스를 이진용이 쇄도하며 마무리해 골문을 갈랐다. 안양은 주축 자원의 휴식과 창단 첫 8강 진출이라는 두 마리 토끼를 동시에 잡았다.

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대회를 뒤흔들던 다른 하부 팀들의 돌풍은 벽에 막혔다. 유일한 K4리그인 진주시민은 '명가' 포항(1부)에 막혀 전진을 마감했다. 전반 12분 이호영의 골로 리드를 잡았으나, 포항이 후반에 완전히 달라진 경기력으로 승부를 뒤집었다. 후반 17분 조르지의 투입이 승부수였다. 조르지는 후반 20분 황서웅의 동점골을 도왔다. 후반 25분과 33분에는 직접 멀티골을 터트렸다. 조르지의 활약 속에 포항은 승기를 가져오며 8강 진출에 성공했다. 파란을 일으켰던 울산시민(3부)도 16강에서 여정을 마쳤다. 광주(1부)가 울산종합운동장에서 울산시민을 1대0으로 제압했다. 신창무 최경록 등 주전 선수들을 대거 제외한 광주는 전반 35분 터진 바루아의 결승골을 끝까지 지켰다. 울산시민은 서울 이랜드, 울산 HD를 잡아내며 이변을 일으켰던 저력을 16강에서는 선보이지 못했다.

대전(1부)은 이순신종합운동장에서 열린 충남아산(2부)과의 맞대결에서 끈질긴 추격을 따돌리고 3대2로 승리했다. 김포(2부)는 김포솔터경기장에서 김천상무(1부)를 2대1로 물리치고 8강에 올랐다. 강원(1부)과 부천(1부)도 승부차기 혈투를 벌이며 8강 티켓을 거머쥐었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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