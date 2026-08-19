"상향 평준화된 것 같다" K리그 유스 챔피언십 '시너지'…3년 차에 첫 토너먼트, 김진환 감독 "계속 찾아올 팀 만드는 것이 목표"

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[스포츠조선 김가을 기자]K리그 유스팀이 '시너지 효과'를 내고 있다. 전통의 명문은 물론이고 신생팀들의 실력도 쑥쑥 성장하고 있다. 현장에선 "유스팀들의 실력이 '상향평준화' 돼 가는 것 같다"는 긍정적인 목소리가 들린다.

김진환 감독이 이끄는 천안시티FC 15세 이하(U-15) 팀도 긍정적인 평가를 받고 있다. 충남 천안 일원에서 열리고 있는 '2026 K리그 U-15 챔피언십'에서 의미있는 성장을 선보였다. 천안 U-15 팀은 이번 대회에서 창단 후 처음으로 첫 승리, 첫 토너먼트 진출을 이뤘다.

김 감독은 "이 대회에는 세 번째 참가하는 것이다. (창단) 1, 2년 차 때는 제대로 꾸려져 있는 상황에서 참가하지 못했다. 지금 3학년인 선수들이 1학년 때부터 조금씩 맞춰왔다"며 "처음 시작했을 때는 나와 지도자 한 명이었다. 구단에서 매년 지원을 해주셔서 코칭스태프도 5명으로 구성했다. 역할을 나눠 갖는 부분도 있는데, 선수들이 성장하는 부분에 있어 도움이 된 것 같다"고 말했다. 천안은 조별리그 D조에서 2승1무를 기록하며 2위로 토너먼트에 진출했다. 토너먼트에선 전북 U-15 팀에 패하며 도전을 마감했지만, 발전 가능성을 선보였다.

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프로축구연맹은 지난 2008년 K리그 전 구단에 유소년 시스템을 의무화했다. 선수들이 그라운드에서 선의의 경쟁을 펼칠 수 있는 장도 마련했다. 바로 유스 챔피언십이다. 2015년 고등부(U-17, U-18)을 시작으로, 2018년 중등부(U-14, U-15), 2019년 초등부(U-11, U-12)를 신설해 전 연령대를 아우르는 하계 토너먼트 대회로 발전했다.

K리그 구단들도 유스 육성 정책에 더욱 집중하고 있다. 2019년 오현규(수원 삼성 U-18), 권혁규(부산 U-18)를 시작으로 정상빈 김지수 양민혁 윤도영 등 매년 대형선수를 배출했다. 이들은 고등학생 신분으로 K리그 무대에 데뷔, 유럽 진출까지 이뤄냈다. 현재 A대표팀 및 연령별 대표팀에서도 핵심으로 뛰고 있다.

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김 감독은 "구단에서도 게임 모델, 축구 철학과 같은 부분에서 만들어 가고 있다"고 했다. 현장 지도자는 구단의 시스템에 자신의 축구 철학을 묶어 선수들을 육성하고 있다. 김 감독은 "(구단 정책) 큰 틀로 가지고 가면서 나의 철학을 조금 더 입히려고 한다. 하나씩 차근차근 준비할 것이다. 우리 팀이 다른 팀에 비해 많이 알려져 있는 것은 아니다. 이번 대회를 통해서 부모님들께서 '아, 천안의 유스팀은 정말 다르구나'라는 것을 느끼게 해드리고 싶다. 내가 없더라도 계속 찾아올 수 있는 팀을 만드는 것이 목표"라고 각오를 다졌다.

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한편, 20일 열리는 U-15 결승전에는 대전하나시티즌 U-15 팀과 대구FC U-15 팀이 격돌한다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com